Ong Lifeline a Salvini | «A bordo abbiamo esseri umani Vieni qui | sei il benvenuto»

Lifeline - capitaneria italiana : "Rivolgetevi a Tripoli"/ Migranti - comandante Ong : "Salvini venga ad arrestarmi" : Lifeline , capitaneria italiana :"Rivolgetevi a Tripoli": Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Salvini non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:37:00 GMT)

Lifeline in acque maltesi. Salvini : 'nave fuorilegge'. La Ong mostra i documenti : 'La nostra nave batte bandiera olandese' scrive in un tweet mostra ndo una conferma di registrazione. Per l'Italia è intervenuta troppo vicino alle coste libiche e in violazione dei codici di condotta -...

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...