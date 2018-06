Obbligo e-fattura per la benzina | Di Maio | ' Tutto rinviato a gennaio 2019'

Benzina - Di Maio : 'Obbligo e-fattura sarà rinviato a gennaio' : L'Obbligo di fatturazione elettronica per la Benzina alle partite Iva non scatterà, come annunciato, il primo luglio. "Stiamo predisponendo - afferma infatti il ministro del Lavoro Luigi Di Maio - il ...

Scheda carburante - pronto il rinvio dell'Obbligo di fatturazione elettronica : L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare...

Scheda carburante - pronto il rinvio dall'Obbligo di fatturazione elettronica : L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare...

Scheda carburante - pronto il rinvio all'Obbligo di fatturazione elettronica : L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare...

Obbligo fatturazione elettronica per i distributori di carburante : Figisc Emilia-Romagna chiede la proroga : Consorzio Piacenza Alimentare: crescono i mercati esteri 3 Confagricoltura: 'Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?' 4 A Piacenza la scienza in campo per la sfida dell'impiego dei fanghi da depurazione in agricoltura La Figisc dell'Emilia Romagna, che rappresenta gli impianti di distribuzione carburante aderenti al sistema ...

Fisco : Figisc e Fnaarc - rinviare inizio Obbligo fatturazione elettronica (2) : (AdnKronos) – Dal primo luglio quindi, con l’abolizione della ‘carta carburante’, tutte le stazioni di servizio in Italia dovranno essere pronte a gestire un incremento esponenziale della fatturazione che, oggi, riguarda invece solo alcune specifiche transazioni verso taluni soggetti passivi Iva. Un aggravio, prosegue la nota, “che non potrà nemmeno giovarsi degli attuali sistemi tecnici di produzione e validazione ...