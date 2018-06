Nuova Zelanda | Neve nome figlia premier

Nuova Zelanda - la premier 'presenta' la figlia Neve : ANSA-AP, - WELLINGTON , Nuova Zelanda, , 24 GIU - La Primo Ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern e il sua compagno Clarke Gayford hanno deciso che la figlia, nata giovedì scorso, si chiamerà ...

Nuova Zelanda Francia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (rugby test match) : diretta Nuova Zelanda Francia Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di rugby, test match tra gli All Blacks e i galletti a Dunedin(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 02:17:00 GMT)

Nuova Zelanda - premier Ardern è diventata mamma : prima di lei solo la Bhutto : Dall'altra parte del mondo un fiocco rosa campeggia sul governo della Nuova Zelanda, dove la premier, Jacinda Ardern, ha dato alla luce la sua primogenita, una bambina del peso di 3,31 kg. Il parto di ieri è entrato nella ...

Jacinda Arden - il primo ministro della Nuova Zelanda - ha avuto una bambina : È nata alle 16,45 (ora locale) e pesa 3,31 chili. La primogenita di Jacinda Ardern, 37 anni, primo ministro della Nuova Zelanda, è venuta al mondo giovedì: sua madre è il secondo leader mondiale ad avere avuto un figlio mentre era in carica. Prima di lei, solo Benazir Bhutto, che nel 1990, mentre era alla guida del Pakistan, partorì la sua seconda figlia, Bakhtawar. Proprio lo stesso giorno della Ardern, il 21 giugno (che è anche quello della ...

La prima ministra della Nuova Zelanda - Jacinda Ardern - ha partorito una bambina : è la seconda volta nella storia per una premier in carica : Giovedì mattina, a Auckland, la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha partorito una bambina. Ardern è così diventata il secondo capo di governo eletto ad avere avuto una gravidanza e aver partorito, nella storia: prima di lei lo The post La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha partorito una bambina: è la seconda volta nella storia per una premier in carica appeared first on Il Post.

La prima ministra della Nuova Zelanda - Jacinda Ardern - ha partorito una bambina : è il secondo capo di governo eletto della storia a farlo : Giovedì mattina, a Auckland, la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha partorito una bambina. Ardern è così diventata il secondo capo di governo eletto ad avere avuto una gravidanza e aver partorito, nella storia: prima di lei lo The post La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha partorito una bambina: è il secondo capo di governo eletto della storia a farlo appeared first on Il Post.

Premier Nuova Zelanda fra poco mamma : 6.11 Il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern, è stata ricoverata in ospedale per partorire il suo primo figlio. L'ultima leader mondiale ad aver dato alla luce un bimbo mentre in carica era stata la pakistana Benazir Bhutto nel 1990, successivamente assassinata. Ardern, 37 anni, è la più giovane leader nei 150 anni di storia del partito laburista neozelandese, tornato al potere l'ottobre scorso dopo 9 anni all'opposizione.

Rugby - Test Match giugno 2018 : dominio Nuova Zelanda con la Francia - super Irlanda : Non solo l’eccezionale successo timbrato Italia con il Giappone, sono andati in scena oggi, sabato 16 giugno, tanti Test Match importanti per questo giugno 2018. Andiamo a riepilogarli. Nuova Zelanda-Francia 26-13 Chiudono la serie gli All Blacks, secondo successo in due partite con i transalpini. Partita decisa sin dai primi minuti: partono Nuovamente forte gli uomini di Jacques Brunel, ma al 12′ Benjamin Fall viene espulso a causa ...

Dall'Australia alla Nuova Zelanda : tour in Oceania per Harry e Meghan - : La coppia reale torna agli Invictus Games, che si svolgeranno a fine ottobre a Sydney. Durante la manifestazione dello scorso anno a Toronto i due erano stati fotografati per la prima volta insieme

Rugby a 7 - World Series Parigi 2018 : tra le donne vince la Nuova Zelanda - ma l’Australia trionfa nella classifica finale : Conclusa a Parigi l’ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Francia, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 33-7. Al terzo posto il Canada, che batte la Francia per 17-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto gli USA, che battono per 28-7 le Fiji. Il settimo posto è per la Spagna, che batte 20-7 l’Inghilterra. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : non sbagliano Nuova Zelanda ed Australia : Due Test Match per questa tornata di incontri nella mattinata italiana di sabato 9 giugno. Impegnate le attesissime squadre dell’Emisfero Sud: l’Australia e la Nuova Zelanda. Entrambe le potenze oceaniche non hanno deluso le aspettative e si sono andate a prendere le due dure sfide che hanno affrontato. È toccato prima agli All Blacks: un po’ di paura nel primo tempo, ma poi vittoria nettissima per 52-11 sulla Francia. La Nuova ...

Test match - Nuova Zelanda-Francia : terribile testata tra Grosso e Tu'inukuafe. Il francese ha la peggio : Uno scontro di gioco terribile all'Eden Park di Auckland dove gli All Blacks padroni di casa hanno affrontato la Francia . Rémy Grosso , giocatore dei Blues , ha avuto la peggio dopo un contrasto ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda a Roma il 24 novembre | Biglietti - tutte le informazioni : Il test match Italia-Nuova Zelanda si giocherà all’Olimpico di Roma il 24 novembre 2018. Quando sbarcano gli All Blacks, lo spettacolo è sempre assicurato. Italia-Nuova Zelanda Roma 24 novembre 2018 La...

Macchine Mortali : in Nuova Zelanda - tra i set di Peter Jackson - Best Movie : La tecnologia digitale è il passato mentre, secondo i canoni del genere, il mondo è tornato a dipendere da bizzarri marchingegni a vapore e le architetture sono retaggi di epoca vittoriana. Più tardi ...