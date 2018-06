Nuoto | Simona Quadarella | “Molto contenta del tempo fatto Prendere l’eredità di Federica

oasport

(Di domenica 24 giugno 2018) Da Tarragona con furore. Potrebbe essere il titolo di un film ma non lo è parlando della prestazione di, vincitrice dell’oro negli 800 stile libero femminili ai Giochi del Mediterraneo 2018. Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo prevalere contro una campionessa di fama internazionale come la spagnola Mireia Belmonte, grande esperta di questa distanza. Ieri l’azzurra era superiore, scandendo un passo da 1’02” alto ogni 100 metri, toccando la piastra a metà gara con ildi 4’10″42 e gestendo un vantaggio di 2″ sull’iberica. Nelle ultime due vasche, poi, l’apoteosi in una fuga per la vittoria valsa un riscontro di grande valore (8’21″44), distante circa 1″ dal proprio primato. Tuttavia, un crono del genere in questa fase di preparazione, è un bel viatico in vista della rassegna continentale di ...