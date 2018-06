Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2018 | le finali della seconda giornata Valanga di

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Paltrinieri domina i 1500. Doppio oro dei 'veterani' Turrini e Scozzoli! Panziera ... : Buon divertimento! IL PROGRAMMA COMPLETO GLI AZZURRI IN GARA OGGI LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 19.

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le staffette dell’El Dorado! Trionfo azzurro nella 4×100 sl uomini e 4×200 sl donne : La chiusura col botto per la squadra italiana di Nuoto in questa seconda giornata di gare al Campclar Aquatic Center, sede delle gare in piscina dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Sono le staffette a garantire un doppietta d’oro d’alta qualità. nella 4×200 sl maschile Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Mattia Zuin e Filippo Megli si aggiudicano l’oro, piegando in un duello appassionante la Serbia. ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Gregorio Paltrinieri IMPERIALE! Il Signore del Mare Nostrum! Avversari quasi doppiati! : Signore e signori, Gregorio Paltrinieri è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche, sono un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia non sono ancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo. E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Panziera trionfa nei 100 dorso femminili - Scalia seconda! Sabbioni-Ciccarese argento ex-aequo : I 100 dorso parlano decisamente italiano a Tarragona, nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Margherita Panziera conferma la sua nuova dimensione, aggiudicandosi l’atto conclusivo delle due vasche in 1’00″74, esibendo una condotta regale e senza esitazioni, minimamente turbata dal passaggio veloce di Silvia Scalia (29″73 ai 50 metri). La progressione nell’ultima parte è ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Elena Di Liddo d’ARGENTO e Piero Codia di BRONZO nei 50 farfalla. Ancora medaglie per gli Azzurri! : Pioggia di medaglie nella piscina del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare di Nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo, per la squadra azzurra. Elena Di Liddo, oro nei 100 farfalla ieri, è argento quest’oggi nell’unica vasca del delfino, siglando il crono di 26″21. L’azzurra paga una partenza poco brillante e non riesce, con la sua consueta progressione, a contrastare ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Fabio Scozzoli - l’ORO del carattere e della determinazione nei 100 rana : Quando si dice, la vittoria del campione. La piscina del Campclar Aquatic Center conferma lo status di Fabio Scozzoli nei 100 rana, nell’atto conclusivo dei Giochi del Mediterraneo 2018. L’azzurro, gravato dalla preparazione dell’ultimo periodo, non era in grandi condizioni e quindi doveva usare altre armi: la determinazione e l’esperienza. La vasca di Tarragona (Spagna) lo ha premiato e la gara è stata sua con il crono ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Miressi-Dotto - argento e bronzo nei 100 stile libero : Ancora Italia protagonista nella vasca del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede della seconda giornata di gare del Nuoto nei Giochi del Mediterraneo 2018. C’era attesa nei 100 stile libero maschili ed Alessandro Miressi e Luca Dotto hanno centrato l’obiettivo podio, pur non essendo al meglio della loro condizione. 48″56 per il torinese, che nuota vicino al proprio personale (a circa un paio di decimi), e ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Federico Turrini - una progressione d’ORO nei 400 misti a Tarragona : Prima gara pomeridiana e primo successo dell’Italia nella piscina del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), nel day-2 del Nuoto in questi Giochi del Mediterraneo 2018. E’ Federico Turrini a rispondere presente nei 400 misti, toccando per primo al termine di una contesa appassionante. 4’16″37 per il toscano, autore di un’ottima progressione a stile libero, decisiva per la conquista della vittoria. Alle ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : batterie seconda giornata. Panziera e Miressi in evidenza. Altra pioggia di medaglie nelle finali? : seconda giornata di batterie nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Nei 400 misti maschili maschili miglior crono dello spagnolo Joan Luis Pons Ramon (4’21″32) a precedere il portoghese Joa Alexandre Vital ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l’accelerata nel medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Giochi del Mediterraneo – Boom di medaglie azzurre nel Nuoto : Quadarella da sogno : Dominio Italnuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: 12 medaglie per gli azzurri, Quadarella non delude L’Italnuoto fa incetta di medaglie ai Giochi del Mediterraneo. La prima giornata di gare al Campclar Aquatic Centre di Tarragona si è chiusa con un bilancio di 8 ori, 3 argenti e un bronzo per la squadra azzurra. Non ha deluso le attese Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili che hanno aperto il programma delle ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : VINCIAMO TUTTO! L’Italia chiude con la ciliegina - 4×200 femminile in trionfo : 8 ori di giornata : Anche nelle staffette i nuotatori italiani confermano la propria egemonia in piscina ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia quindi nuota nell’oro in questa prima giornata, conquistando in tutto ben otto medaglie del metallo più pregiato, di cui una nella 4x200m stile libero femminile. Sarebbe stato oro anche per gli uomini la 4×100 della stessa specialità, ma gli azzurri vengono puniti per un cambio irregolare. Un vero ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della prima giornata. Un’Italia tutta d’ORO! Valanga di successi degli azzurri : prima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Che assolo Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili! Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo ...