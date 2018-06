Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti

Gaia Tortora contro M5S/ Video La7 - "grillini sfuggono da confronto : Non vogliono il contraddittorio" : Gaia Tortora contro M5S, vicedirettore del Tg La7 si scaglia contro i grillini che sfuggono dal confronto politico: "non vogliono il contraddittorio".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Migranti - Macron : “L’Italia Non sta vivendo una crisi migratoria - sanzioni ai Paesi che Non vogliono accogliere” : Migranti, Macron: “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Migranti, Macron: “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” proviene da NewsGo.

Migranti - Macron : “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino - sanzioni ai Paesi che Non vogliono accogliere” : Migranti, Macron: “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Migranti, Macron: “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” proviene da NewsGo.

Una lettera nascosta nella foto di Maria Teresa : 'Non voglio che mia madre mi veda così' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO A 37 anni di distanza dal rogo del Ballarin in cui persero la vita Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni, è stata ritrovata una lettera scritta proprio da quest'ultima, morta ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Posso fare ciò che voglio - Non ho solo ricchezza» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Non ho solo ricchezza economica - posso fare ciò che voglio» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Di Maio stronca la protesta dei parlamentari : 'Voglio consigli - Non piagnistei' : 'Voglio ascoltare consigli, non piagnistei'. È il primo discorso da vice premier di Luigi Di Maio ai suoi parlamentari ed è un discorso dove, in maniera inedita, il leader M5S non usa mezzi termini ...

Di Maio ai parlamentari M5S : voglio consigli - Non piagnistei - : "Siamo nati per cambiare il Paese. Noi ora siamo maggioranza, non ci sono più scuse" ha detto il vicepremier ai suoi all'assemblea congiunta dei gruppi del Movimento

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - il belga : “Non voglio lasciare Roma - ma non decido io” (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:51:00 GMT)

Pietro Grasso : "Non voglio altri Siani o Impastato" : "Dobbiamo scegliere da che parte stare: se con Saviano o con Salvini. Salvini è il ministro dell'Interno e, proprio in quel ministero, si decide chi deve essere protetto dallo Stato. Con le frasi di stamattina vuol far capire a Saviano di non criticarlo, di stare zitto, altrimenti può intervenire per lasciarlo senza protezione contro la camorra, che lo vuole morto da anni per le sue inchieste e per il suo essere diventato un ...

F1 - Hamilton mette in guardia la Ferrari : “voglio battere Vettel in Francia - Non dobbiamo apparire deboli” : Il campione del mondo in carica ha parlato del duello con Sebastian Vettel, sottolineando come abbia tutte le intenzioni di vincerlo senza apparire debole al suo cospetto Il week-end del Gp di Francia potrebbe essere quello giusto per l’ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, essendo il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Photo4 / LaPresse Il pilota britannico ha già trovato un’intesa totale con ...

Roberto Mancini/ Il c.t. della Nazionale a tutto campo : voglio rifarmi! Balotelli Non si discute - i giovani... : Roberto Mancini, il c.t. della Nazionale a tutto campo: voglio rifarmi con l'Italia! Balotelli non si discute, i giovani cresceranno e agli Europei...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Sandra Bullock e le scene di sesso : ‘Non voglio vedermici - tanto meno in un film’ : Sandra Bullock è una delle attrici più famose del mondo anche grazie all’immagine da fidanzatina d’America che si è costruita negli anni 90, un’iconografia che ha fatto leva anche sulla sua scarsa voglia di apparire nelle scene di sesso. Argomento che non le piace filmare neanche nella vita, dunque “figuriamoci in un film!” dice lei. “Non voglio sapere quale sia il mio profilo migliore. Non voglio vederlo. Non ...

Microsoft “disturba” gli utenti Windows 10 che Non vogliono aggiornare ad April Update : April Update è stato l’aggiornamento di Windows 10 con la velocità di adozione più elevata superando in poco meno di due mesi i 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali.-- Nonostante questo sia un buon risultato in relazione al tempo impiegato, Microsoft a quanto pare desidera che tutti i dispositivi dotati del suo sistema operativo siano aggiornati subito all’ultima versione per garantire affidabilità, nuove features piuttosto interessanti e ...