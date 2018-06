Non fare la riforma del credito cooperativo sarebbe una follia! Il

Problemi WhatsApp con messaggi inoltrati? Cosa fare se Non compaiono : Impossibile trascurare gli ultimi Problemi WhatsApp con i messaggi inoltrati. Alcuni utenti stanno sperimentando proprio con l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo delle anomalie non di poco conto nel tentativo di ricondividere una nota già ricevuta in chat. Cosa succede nello specifico e come è possibile rimediare, almeno momentaneamente all'errore? I Problemi WhatsApp con i messaggi inoltrati si manifestano nel seguente ...

Reddito di Cittadinanza - la grillina Laura castelli : 'Non lo faremo nel 2018' : La voce era già nell'aria da giorni, ma a dare il colpo di grazia al Reddito di Cittadinanza ci ha pensato la viceministro all'Economia Laura castelli. Nel 2018 , e mancano sei mesi alla fine dell'anno, il Reddito di Cittadinanza non lo vedremo . Il governo ha deciso di metterlo in agenda solo per il 2019 , e questo potrebbe ...

'Caso Argentina' ai Mondiali - Maradona : 'Via Sampaoli - Non sa che fare' : Roma - 'Ho una rabbia dentro il petto che non riesce ad esplodere : quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, né a centrocampo né in difesa né in attacco'. E' il duro sfogo di ...

Juventus - via Pjanic - dentro Milinkovic-Savic? Un avvicendamento che 'Non s'ha da fare'... : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l'assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra ...

Juventus - via Pjanic - dentro Milinkovic-Savic? Un avvicendamento che “Non s’ha da fare”… : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l’assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra essere il reparto al quale Allegri vuol fare i maggiori ‘ritocchini’ dopo la scorsa annata, aggiustamenti iniziati con l’arrivo di Emre Can. Un calciatore muscolare, dinamico, un ottimo acquisto a parametro zero da parte di ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Posso fare ciò che voglio - Non ho solo ricchezza» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Non ho solo ricchezza economica - posso fare ciò che voglio» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Ministro Tria smentisce Di Maio su reddito di cittadinanza : “Non si può fare entro l’anno” : Il Ministro Tria, al termine dell'Ecofin ha smentito Di Maio, sulla possibilità di introdurre la misura del reddito di cittadinanza entro l'anno: "per il 2018 i giochi sono quasi fatti", ha detto.Continua a leggere

Il Dem Bonifazi denuncia il Corriere? Io Non lo farei - lo dico per le sue finanze. Il consiglio di Paolo Mieli : «Le denunce sono cose che possono finire in tribunale, nel senso che se uno scrive il falso su Bonifazi o su Mieli o su Telese, o su Giannino, Mieli, Telese, Bonifazi e Giannino hanno il diritto di ...

F1 - Vettel ‘boccia’ il nuovo motore Mercedes : “Non credo sia possibile fare la differenza con un’evoluzione” : Week-end importante per la Ferrari quello in programma in Francia, Vettel punta le Mercedes e non si preoccupa del nuovo motore che verrà montato sulle W09-H di Hamilton e Bottas Il giorno atteso è arrivato, si scende in pista oggi per le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia. Sarà una giornata importante per tutti i team, visto che il tracciato del Paul Ricard manca in calendario da più di dieci anni. Photo4 / ...

La passione ad alta quota è irrefrenabile : vengono sorpresi a fare sesso in volo - i passeggeri Non si accorgono di nulla : “I miei genitori volevano trascorrere una piacevole vacanza in Messico quando, dopo il volo, mi hanno mandato questo video”. Nel filmato, diffuso da Kiley Tully sul proprio profilo Twitter, si vedono un uomo e una donna, in fondo a un aereo di linea, che fanno sesso due posti più indietro rispetto a quelli occupati dai genitori. La compagnia Silver Airways ha confermato che il video è stato girato su uno dei propri velivoli, ha ...

Se il giudice Non ha liquidato le spese di lite : che fare? : ... errore materiale Secondo i giudici si può affermare che la liquidazione delle spese processuali ha natura accessoria nell'economia della decisione, non incidendo sul contenuto sostanziale della ...

Lo spread sale di nuovo - per i mercati è colpa di Bagnai e Borghi. Gli economisti della Lega : "Non sanno fare il loro lavoro" : Dietro la nuova impennata dello spread, di nuovo sopra i 230 punti a metà mattina, c'è la nomina dei leghisti ed euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alla presidenza delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. A sostenerlo sono diversi trader. "Se l'intervista di Tria ha rassicurato i mercati, è normale che adesso (queste nomine) creino preoccupazione", dice Alessandro Balsotti, portfolio manager di ...

Nainggolan : "Non è bello lasciare Roma - ma a volte devi fare delle scelte..." : 'Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte'. Sono parole di Radja Nainggolan, che sul proprio profilo Instagram ha risposto in questo modo ai ...