Non disturbare | tutte le ospiti di Paola Perego

Non disturbare : tutte le ospiti ‘a letto’ con Paola Perego : Paola Perego Dalle stanze di un albergo, le storie, le confidenze, le curiosità più intime di 12 donne. Paola Perego è pronta al debutto con Non Disturbare, al via dal 25 giugno alle 23.50 su Rai1. Sei appuntamenti, tutti declinati al femminile, in ognuno dei quali la conduttrice incontra due protagoniste. Un’intervista fuori dagli schemi classici, un confronto privato, intimo ed autentico per raccontare aspetti inediti e aneddoti personali. ...

Paola Perego conduce Non disturbare : tra gli ospiti Simona Ventura : Non Disturbare: Simona Ventura ospite di Paola Perego Archiviato il grande ritorno in Rai lo scorso gennaio con Superbrain – Le supermenti, per Paola Perego sarà un’estate meravigliosa, ricca di lavoro tra radio e televisione. Da lunedì 25 giugno in seconda serata su Rai1 condurrà Non Disturbare, il nuovo programma d’interviste tutto al femminile prodotto dalla Stand by me di Simona Ercolani. Come anticipato da Dagospia, le ...

Assistente Notifiche : l’evoluzione della modalità Non disturbare di Windows 10 : Dopo aver visto come personalizzare Windows Timeline, in questa guida vedremo come funziona “Assistente Notifiche”, la nuova modalità Non disturbare introdotta in Windows 10 April Update. Assistente Notifiche è dunque una vera e propria evoluzione della modalità Non disturbare e, rispetto a quest’ultima, sono state implementate tante novità importanti che aiutano gli utenti a concentrarsi. Opzioni Notifiche Disattivato: ...