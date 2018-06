Non ci hanno fatto entrare perché siamo una coppia gay La denuncia di due

Mondiali 2018 - l'Iran censura Puyol : "Non mi hanno voluto per i capelli lunghi" : Carles Puyol è stato uno dei difensori più forti tra la fine degli anni novanta e il 2014, anno nel quale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il 40enne ha legato interamente la sua carriera al Barcellona con cui ha giocato 593 partite in tutte le competizioni e con cui ha messo a segno 18 reti. Puyol è stato anche un pilastro della nazionale spagnola con la quale ha vinto Europeo, nel 2008, e Mondiale nel 2010 e con cui ha messo ...

Mengniu - Hisense - Wanda e Non solo. Tutti i brand della Cina che hanno invaso i mondiali di calcio in Russia : «Per i fan del calcio i legami tra la Coppa del mondo e la Fifa non rappresentano affatto una preoccupazione», ha detto a Le Monde Chiang Jeongwen, professore di marketing alla China Europe ...

"Le donne hanno fatto la Storia - ma nei libri Non esistono" : "Qualcuno, io dico, si ricorderà di noi nel futuro". Inizia con questa citazione della poetessa Saffo l'ultimo libro di Serena Dandini, conduttrice e autrice televisiva, adesso nuovamente in libreria con "Il catalogo delle donne valorose" (Mondadori, pp. 288).Le parole di Saffo sono monito perpetuo in questa "piccola enciclopedia socio-botanica" che traccia la Storia dell'"altra metà del cielo". Di ogni protagonista viene narrata ...

Non solo Saviano : Ingroia è senza scorta da un mese - e gliel'hanno tolta prima di Salvini - : 'Ci sono personaggi della politica che restano sotto scorta' - ricorda Nino Di Matteo - 'e alcuni da anni non hanno più alcun ruolo politico. Ingroia invece è lasciato senza protezione'. Il caso ...

Non solo Saviano : Ingroia è senza scorta da un mese (e gliel'hanno tolta prima di Salvini) : Mentre prosegue il botta e risposta tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, con il ministro dell’Interno che mette in discussione la scorta allo scrittore minacciato dalla mafia, Antonio Ingroia è già da un mese senza protezione. Lo riferisce il Fatto Quotidiano, secondo cui a maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a ...

Michael Weatherly spiega le differenze tra Tony DiNozzo e Jason Bull : “Non hanno molto in comune” : Da quando ha ottenuto un ruolo da protagonista in Bull, Michael Weatherly sembra non rimpiangere affatto il passato: la scelta di lasciare NCIS dopo 13 anni è stata dura da digerire per il pubblico affezionato alla serie, ma per l'attore si è rivelato il trampolino di lancio verso una nuova esperienza in cui può brillare di luce propria. Nella nuova serie CBS rinnovata per una terza stagione, Michael Weatherly interpreta il geniale fondatore ...

Legali di Parnasi : "I pm hanno assicurato che il progetto per lo stadio della Roma Non si fermerà" : Il progetto per lo stadio può andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".della decisione presa dai ...

Giulia De Lellis in diretta IG : 'Non sono fidanzata e Non mi hanno mai proposto il trono' : Giulia De Lellis, ieri, ha fatto una lunga diretta su Instagram per provare a chiarire alcune cose in merito ai tanti gossip circolati ultimamente sul suo conto. Riguardo il chiacchierato ritorno di fiamma con Andrea Damante, la romana è stata abbastanza netta nell'affermare che per ora i due non stanno insieme, ma che in futuro può succedere di tutto. A chi le domandava come mai avesse chiuso i rapporti con Ignazio Moser, la ragazza ha detto ...

SIMONA ATZORI/ “Non ho le braccia - ma sono ballerina : tutti hanno limiti - sta a noi trasformarli in risorsa” : SIMONA ATZORI si racconta al settimanale Diva e Donna: le sue abilità nella pittura, nella scrittura e nella danza. Le sua forza e l'entusiasmo per superare ogni limite.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Giulio Sapelli : "M5s mucillagine peristaltica eterodiretta. Sono loro che Non mi hanno voluto premier" : Giulio Sapelli, professore, economista e per un certo periodo possibile premier del governo gialloverde, oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha ripercorso coi conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari quei momenti così delicati. Salvini era un suo studente. "Si, molto bravo, serio, gli mancavano 4 o 5 esami per laurearsi. Mi disse: non mi posso laureare perché ho il demone della politica". Cosa le ...

Il tiro da fuori - quel qualcosa in più di Ronaldo che Messi e Neymar Non hanno sin qui mostrato di avere : Prima di raccontare, anche con i dati di Massimo Fiandrino, che quella in terra russa è la Coppa del Mondo dei calci di rigore e del grande equilibrio, una notizia e un'ammissione.La Germania, che ha perso contro il Messico, ha bissato l'esordio negativo del 1982 (sconfitta dall'Algeria). Allorà rimediò arrivando alla finale con l'Italia. Questa volta - e sarebbe davvero clamoroso per una favorita - potrebbe addirittura ...

Esami di Maturità 2018 - le tracce d’Italiano della prima prova Non hanno risparmiato nessuno : di Isabella Pedicini* Se è vero che gli Esami non finiscono mai, è vero anche che da qualche parte essi dovranno pur cominciare e il punto di partenza è, senza dubbio, l’esame per antonomasia: l’Esame di Stato. Più precisamente, a dare il via alle verifiche che ci accompagneranno per tutta la vita, è la prima delle tre prove scritte, identica da Nord a Sud, in tutti gli istituti superiori, per tutte le studentesse e gli studenti della penisola: ...

La disco music Non è una questione di moda : le 30 canzoni che hanno fatto ballare il mondo : Quarantaquattro anni fa , nel 1974, la stazione radio WPIX di New York mandava in onda il primo programma radiofonico dedicato alla disco music , il genere musicale underground che stava prendendo ...

Migranti - nella comunità che ospita i minori Non accompagnati : “Hanno subito violenze di ogni tipo. Sono persone Non slogan” : Tra i Migranti sbarcati a Reggio Calabria la settimana scorsa con la nave Sea-Watch c’è anche un bambino nigeriano di 11 anni che ha visto i suoi genitori uccisi in Libia poco prima di salire sul barcone che lo ha portato al largo delle coste libiche, dove poi è stato salvato dall’ong. Adesso è ospite della Casa dell’Annunziata gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII e si trova assieme ad altri minori non accompagnati che, negli anni, Sono ...