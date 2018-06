NO I MONDIALI NO! Quella bella lezione di onestà di Totò e Peppino valida

DIRETTA/ Serbia-Svizzera MONDIALI 2018 (risultato live 1-0) streaming video e tv : Mitrovic subito a segno! : DIRETTA Serbia Svizzera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella partita nel gruppo E ai Mondiali 2018, i balcanici vogliono prendersi gli ottavi(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:01:00 GMT)

Diretta/ Francia Perù MONDIALI 2018 (risultato live 1-0) streaming video e tv : Palo colpito da Aquino! : Diretta Francia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo l'esordio vincente ai Mondiali 2018, i Bleus affrontano la nazionale andina(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:05:00 GMT)

MONDIALI Russia 2018 - la Francia vince ma non convince affatto : il fantasma Pogba e le scelte di Deschamps nel mirino! : Una Francia non all’altezza del proprio blasone all’esordio a Russia 2018, il Mondiale della compagine transalpina parte tra le critiche La Francia ha deluso, anche molto. Quest’oggi i “galletti” hanno esordito a Russia 2018 contro l’Australia, in una gara davvero pessima, nonostante la vittoria per 2-1. Deludente la prestazione nel complesso, ma scendendo nello specifico sono state molte le cose che non hanno ...

Portogallo - 'wags' e sexy tifose MONDIALI : tutte per Cristiano! : Il Portogallo campione d'Europa sarà trascinato ai Mondiali di Russia anche dalle sue bellissime tifose, come la supermodella Sara Sampaio, e dalle compagne dei calciatori della nazionale lusitana, ...

Basket 3×3 - MONDIALI 2018 : Basket 3×3 - Modiali 2018 : ITALIA DA SOGNO! Cina battuta all’overtime - è FINALE! : Spettacolare impresa dell’ITALIA femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Le azzurre, guidate in panchina da Angela Adamoli, dopo aver battuto gli Stati Uniti battono anche la Cina, accedendo dunque per la prima volta nella storia azzurra alla finale della manifestazione. Nell’ultimo atto, le azzurre sfideranno la Russia: l’appuntamento è alle ore 14:30 ITALIAne. Comincia bene la Cina, con uno ...