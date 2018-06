Nicaragua : scontri - 7 morti. Uno è bimbo : ANSA, - MANAGUA, 24 GIU - Il Nicaragua nelle ultime ore è stato percorso da nuove manifestazioni di protesta contro il governo sandinista di Daniel Ortega e da repressioni e conseguenti scontri che, ...

Nicaragua : proseguono scontri - altri 2 morti a Granada

Nicaragua - cosa ha portato il paese ai drammatici scontri di qualche giorno fa : Evidente anche la presenza di settori della rachitica opposizione politica e sociale, l'impresa privata , con cui Ortega ha stretto una forte alleanza in questi anni, e la gerarchia cattolica, tutti ...

Nicaragua - 25 morti in scontri : cronista muore in diretta mentre li filma : Un giornalista che stava filmando gli scontri tra dimostranti e polizia durante le proteste in Nicaragua contro la riforma delle pensioni è stato ucciso nella città di Bluefields, sulla costa ...

Nicaragua - giornalista ucciso in diretta Facebook mentre filma gli scontri in strada : Miguel Angel Gahona, giornalista del Nicaragua, è morto mentre stava filmando le rivolte in strada contro la riforma delle pensioni che dovrebbe entrare in vigore nel paese sudamericano il prossimo luglio. Le immagini dell'attacco, in diretta su Facebook, hanno fatto il giro del mondo.Continua a leggere

Nicaragua : cronista ucciso mentre riprendeva scontri su Fb

Nicaragua.Dopo scontri - Ortega : trattiamo : Intervenendo in tv, Ortega ha detto di essere disponibile a negoziati, ma solo con i rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il presidente ha anche difeso implicitamene l'operato della polizia ...

Nicaragua.Dopo scontri - Ortega : trattiamo : 14.57 Dopo gli scontri di piazza dei giorni scorsi contro la riforma delle pensioni costati la vita a 25 persone,tra cui un giornalista in diretta Fb,il presidente Ortega apre alla trattativa sul tema. Intervenendo in tv, Ortega ha detto di essere disponibile a negoziati, ma solo con i rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il presidente ha anche difeso implicitamene l'operato della polizia intervenuta pesantemente,affermando che la maggior ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Nicaragua : scontri e proteste - 25 morti. Ortega - “pronti a trattare” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Nicaragua, scontri in piazza per la riforma delle Pensioni. 25 morti, anche un giornalista ucciso durante diretta Facebook. Ortega, "trattiamo" (22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Nicaragua - 25 morti in scontri contro riforma pensioni. Ortega : “Trattiamo” : Almeno 25 persone sono morte in Nicaragua durante gli scontri di questa settimana tra polizia e manifestanti che si oppongono alla riforma pensionistica del governo di Daniel Ortega. L’ultimo bilancio delle vittime lo ha fornito il Centro nicaraguense per i diritti umani, che ha parlato anche di 67 feriti, 43 dispersi e di 20 persone arrestate. Il presidente Ortega ha detto che il suo governo è pronto ad avviare negoziati sulla riforma del ...

Nicaragua : scontri contro riforma pensioni - almeno 10 vittime