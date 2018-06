Niall Horan per Horan And Rose | un evento benefico con il golfista Justin Rose e tanti

Taylor Swift si è esibita insieme a Niall Horan durante il suo concerto a Londra : Un momento MEMORABILE The post Taylor Swift si è esibita insieme a Niall Horan durante il suo concerto a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Niall Horan e Taylor Swift duettano a sorpresa a Wembley per il Reputation World Tour (video) : Niall Horan e Taylor Swift a sorpresa insieme sul palco dello stadio di Wembley a Londra! Per i fortunati presenti alla tappa londinese del Reputation World Tour di Taylor Swift, venerdì 22 giugno una gradita sorpresa sul palco: la popstar statunitense ha chiamato con sé proprio il cantante irlandese degli One Direction. Durante il suo Reputation Tour, Taylor Swift ha chiamato con sé diverse volte alcuni ospiti e colleghi per raggiungerla sul ...

Niall Horan dimentica i testi degli One Direction - il cantante messo alla prova a BBC Radio 1 (video) : Niall Horan dimentica i testi degli One Direction: giovedì 14 giugno durante il Mornig Show di Nick Grimshaw a BBC Radio 1, Niall Horan è stato messo alla prova con una sfida molto divertente, per attestare la sua capacità di ricordare le strofe di canzoni da lui scritte. Durante il breve gioco, Niall Horan si è cimentato con il brano Seeing Blind, contenuto nel suo primo album di debutto Flicker (in duetto con Maren Morris). In second ...

Gli One Direction dopo la pausa - Niall Horan : “È bello tenersi in contatto ma Zayn è difficile da rintracciare” : Rapporti difficili da mantenere per gli One Direction dopo la pausa annunciata nel 2016, a seguito dell'addio di Zayn e dell'ultimo album Made In The Am. A parlarne è stato proprio Niall, attualmente in tournée mondiale a supporto del suo album di successo Flicker. Al momento in tour per l'Australia e il Giappone, Niall Horan è stato ospite recentemente dello show australiano Today's Entertainment con Richard Wilkins: il conduttore ha chiesto ...

Niall Horan a Sydney dedica il concerto alle vittime di Manchester e duetta con Maren Morris (video) : Niall Horan a Sydney per il Flicker World Tour 2018: il cantante irlandese ha dato il via alla leg australiana di concerti, per una tournée che ora lo vedrà impegnato all'est tra Giappone, Filippine, Australia e successivamente Nord e Sud America. Durante il concerto a Sydney il 5 giugno, Niall ha fatto un gesto che ha emozionato tutti i presenti alla Qudos Bank Arena: tra una canzone è l'altra, il cantante si è interrotto per ricordare la ...

Niall Horan e Hailee Steinfeld insieme dopo il Biggest Weekend : la coppia verso il coming out? (foto) : Avvistati Niall Horan e Hailee Steinfeld insieme dopo il Biggest Weekend della BBC, il grande evento live della musica internazionale che si è tenuto lo scorso Weekend a Swansea. Ospiti della rassegna musicale, anche il cantante degli One Direction e la giovane cantante e attrice Hailee Steinfeld, con cui si vocifera da mesi che Niall abbia una relazione. Nel corso del Weekend, tra le esibizioni live, anche i set di Niall Horan e Hailee ...

Fan in visibilio per Niall Horan a Biggest Weekend e l’esibizione in Drag Me Down degli One Direction (video) : Dopo Liam Payne con History, anche Niall Horan a Biggest Weekend ricorda gli One Direction: domenica 27 maggio al Singleton Park di Swansea un pomeriggio di musica e festa in compagnia di BBC Radio 1 le star della musica internazionale, tra cui anche il cantante irlandese degli One Direction. Durante l'esibizione, Niall Horan a Biggest Weekend ha proposto un medley di alcuni dei suoi maggiori successi da solista dall'album Flicker, tra cui i ...

Primi indizi sul secondo album di Niall Horan - non ci saranno esperienze personali : “Sam Smith mi ha dato l’ispirazione” : Il secondo album di Niall Horan è già in cantiere? Dopo il successo di Flicker, il cantante irlandese sembra aver già le idee chiare sul prossimo album di inediti! In una recente intervista alla rivista Coup De Main, Niall ha svelato alcuni indizi sul prossimo progetto discografico. Ancora nulla di certo, ma il cantante sembra avere già una pista e aver trovato l'ispirazione giusta da seguire. Innanzitutto, Niall ha ribadito il primo disco ...

Niall Horan solista dopo gli One Direction : “È stato difficile abituarsi al cambiamento” : Niall Horan solista dopo lo straordinario successo con gli One Direction: il cantante irlandese, membro della boyband, è ormai nel pieno della sua carriera in solitaria. Il tour di Niall Horan procede a gonfie vele: terminata la leg europea, il cantante si appresta ora a calcare i palchi del Giappone, delle Filippine, Australia e, successivamente, quelli americani. Il Flicker World Tour lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, ...

L’esibizione di Niall Horan con l’Orchestra irlandese - i brani di Flicker rivisitati in chiave sinfonica (video) : La performance di Niall Horan con l'Orchestra irlandese di RTE, la principale orchestra professionale d'Irlanda. Ieri sera su RTE è andato in onda uno speciale registrato nell'iconico Studio 1 di RTE Radio, per una puntata anticipata anche da un'intervista con Efhan McDermott. Per Niall Horan si è trattata dell'apparizione televisiva più importante e motivo di orgoglio: durante lo show, il cantante si è esibito nei brani del suo primo album ...

Niall Horan parla della reunion degli One Direction e ricorda il concerto a San Siro nel 2014 : “Uno dei migliori di sempre” : Le dichiarazioni di Niall Horan sulla futura reunion degli One Direction: anche il cantante irlandese, attualmente in tour come solista, si è espresso sul ritorno della boyband più seguita e amata degli ultimi anni. Così come il collega Liam Payne, in un'intervista a GQ Italia Niall Horan ha ribadito il ritorno sicuro degli One Direction: Harry, Louis, Liam e Niall si riuniranno dopo la pausa annunciata nel 2016. "Per il momento è divertente ...