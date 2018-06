Nei ballottaggi un test sugli elettori M5S

Ballottaggi - fac-simile Nei seggi del Vesuviano : indaga la Digos : San Giuseppe Vesuviano. Migliaia di fac-simili lanciati fuori e all'interno dei seggi elettorali nel corso della notte. Grande sorpresa per le forze dell'ordine e per i componenti dei seggi che, poco ...

Rischio brogli ai ballottaggi - Nei seggi centinaia di uomini in divisa : Oltre 262mila cittadini chiamati alle urne, nella sola provincia di Napoli, per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Il turno di ballottaggio di questa domenica coinvolgerà 9 comuni dell'hinterland ...

Nei ballottaggi di Pisa e Siena c’è in ballo un travaso per il 2020 : Roma. E’ il momento del centrodestra, trainato dalla Lega. Persino nella (ex) rossa Toscana, dove ci sono tre città importanti al ballottaggio di domenica prossima: Pisa, Siena, Massa. Caso emblematico è Pisa, dove la Lega al primo turno è arrivata a sfiorare il 25 per cento. Tra gli artefici della

Amministrative : Pd Veneto - auguri ai candidati impegnati Nei ballottaggi : Padova, 21 giu. (AdnKronos) - "Un caloroso in bocca al lupo ai nostri candidati impegnati nei ballottaggi di domenica prossima". Il Partito democratico Veneto, con il suo segretario Alessandro Bisato, "ringrazia i candidati per essersi messi a disposizione della comunità in un momento tutt’altro che

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso i Ballottaggi : fiducia Nei leader - Salvini ‘straccia’ Di Maio : SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018: l'analisi del calo M5s nelle città. A livello nazionale è sorpasso Lega: primo partito secondo le ultime rilevazioni. Le notizie sulle intenzioni di voto(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:50:00 GMT)

Elezioni Nei comuni : centrodestra più avanti - M5s in meno ballottaggi rispetto al centrosinistra in ripresa : La coalizione a trazione leghista riconquista Treviso e Vicenza e vince a Catania: lotterà coi 5 Stelle a Terni, nel secondo turno, e col Pd a Siena e Ancona. Dem che vincono a Brescia con Del Bono, e ...

Amministrative - il M5s è fuori dai ballottaggi Nei due Municipi di Roma. Vince il “modello civico” di Zingaretti : Prima cocente sconfitta per il Movimento 5 Stelle a Roma nell’era di Virginia Raggi. È andata peggio di ogni più cauta previsione per i pentastellati la tornata elettorale nei Municipi III e VIII. Arrivano terzi – con distacco – in entrambi i parlamentini, dove è andato a votare 1 elettore su 4 aventi diritto. E ora salgono a 4 su 15 i territori sicuramente non più amministrati da giunte vicine alla sindaca, con serie possibilità che queste ...

Roma - M5S fuori dai ballottaggi : Nei Municipi arriva l'effetto Raggi : Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei Municipi di Montesacro (III) e Garbatella (VIII) le chat dei consiglieri grillini esplodono: «Gli...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

