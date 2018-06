huffingtonpost

: Né soluzione, né scontro: Conte impone l'agenda e porta la proposta italiana sui migranti a Bruxelles - HuffPostItalia : Né soluzione, né scontro: Conte impone l'agenda e porta la proposta italiana sui migranti a Bruxelles - paoloigna1 : Né soluzione, né scontro: Conte impone l'agenda e porta la proposta italiana sui migranti a Bruxelles (di A Mauro i… - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Né soluzione, né scontro: Conte impone l'agenda e porta la proposta italiana sui migranti a Bruxelles -

(Di domenica 24 giugno 2018) "Siamo consapevoli dei flussi secondari. Ma prima bisogna gestire i flussi primari: se lo facciamo, i flussi secondari saranno marginali". Seduto tra gli attuali due 'nemici' dell'Italia, Emmanuel Macron e il maltese Joseph Muscat, Giuseppeconquista la scena del vertice di 16 paesi dell'Ue, preparatorio del Consiglio europeo di giovedì prossimo. Qui al palazzo della Commissione Ue, in questa riunione informale voluta dal presidente Juncker, il premier italiano riesce a imporre l', parla per primo per circa 15 minuti, espone lasull'immigrazione ed evita che invece si discuta del piano tedesco sui movimenti secondari di. Bingo: incredibilmente, dopo settimane di scontri sui, il vertice si svolge senza litigi. Ma il debutto europeo dinon riserva altre buone notizie: all'orizzonte non ci sono soluzioni.Nell'ufficialità ...