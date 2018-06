NBA | ' Mo Bamba più forte di me?' | Giannis Antetokounmpo non ci sta!

NBA Draft 2018 : alla scoperta di Mo Bamba - il giocatore più intrigante del Draft : D'altronde è un problema tattico che anche uno come Rudy Gobert affronta ancora adesso, non fosse altro per il fatto di essere 2.16 in un mondo dominato da giocatori attorno o sotto ai due metri che ...

Draft NBA – Mo Bamba non molla : “io 1ª scelta? Sono quello che ha meno aspetti da migliorare. Ai Suns dico che…” : Mo Bamba ancora spera di poter essere chiamato con la prima scelta nel prossimo Draft: il giovane cestista ha fatto un appello ai Suns nel quale ha esaltato le sue qualità Mancano ormai solo 8 giorni al prossimo Draft e il futuro di 60 giovani rookie potrà cambiare per sempre. La notte del 21 giugno si conosceranno i nomi dei prossimi talenti che faranno i primi passi nell’NBA. I Phoenix Suns, in possesso della prima scelta, avranno una ...