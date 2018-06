Napoli | rapina con sequestro in pizzeria | bandito tradito dal telefonino che suona

Napoli - rapina con accetta all'ufficio postale/ Ultime notizie : direttore ferito - bottino di 5mila euro : Napoli, rapina con accetta all'ufficio postale di Trentola Ducenta. Ultime notizie: direttore ferito, bottino di 5mila euro per il bandito che non è stato ancora fermato dai carabinieri(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Napoli - rapina Rolex a una turista : preso 17enne - orologio restituito : Un 17enne napoletano, V. B., sabato scorso è stato sottoposto a fermo dagli uomini dei 'falchi' della Squadra Mobile partenopea, poiché gravemente indiziato di rapina aggravata e di lesioni personali, ...

Napoli - 19enne accoltellato al torace : ipotesi rapina sfociata nel sangue : Un giovane di 19 anni, Gennaro Matuozzo, di Pianura, pregiudicato, è stato accompagnato in fin di vita al pronto soccorso dell?ospedale San Paolo con due ferite da coltello al torace. Il...

Rapinata a 16 anni nel cuore di Napoli - reagisce e mette ko l'aggressore : Una ragazza napoletana di 16 anni è riuscita a bloccare lo straniero che l?aveva aggredita e Rapinata questo pomeriggio su corso Umberto I, nel centro storico di Napoli. La minore stava...

Napoli - picchiato e rapinato da baby gang : quattro punti di sutura per un 16enne. La madre pubblica le foto su Fb : ... volete dire che se l'è cercata? Facciamo come con le donne che vengono stuprate e poi colpevolizzate perché magari aveva una gonna corta? Ma in che c***o di mondo viviamo? '.

Napoli - picchiato e rapinato da una baby gang in pieno giorno : via smartphone e zaino - quattro punti di sutura per un 16enne : Lo hanno fermato in pieno giorno, poco dopo essere uscito da scuola, tagliandogli la strada in motorino e picchiandolo selvaggiamente. Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essere...

Napoli - 16enne rapinato e sfregiato all'uscita della metropolitana : Ha trovato il coraggio di farlo, mostrandosi pubblicamente con due foto che meglio di tante parole descrivono la violenza, la crudeltà e anche l'orrore di chi esce con pistole, coltelli e...

Napoli - filo di banca al consulente finanziario : il rapinatore di via Petrarca arrestato a Barcellona : Localizzato e arrestato a Barcellona Egidio De Marino, un 45enne di Napoli ricercato da novembre perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina emessa dal gip di ...

Napoli - rapinata e trascinata per metri : lo scippo ripreso dalle telecamere : I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata due soggetti già noti alle forze dell'ordine, Francesco Garofalo, 34enne di Cardito e Immacolata Piscopo, ...

Napoli - pugno in testa durante rapina : grave vigilante : Napoli, 9 mag. (Adnkronos) - E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli il 64enne guardia giurata aggredito in un tentativo di rapina avvenuto ieri nel quartiere Pianura, a Napoli. L'uomo stava tornando a casa quando è stato avvicinato da un giovane che gli ha chiesto sold

