Napoli | così la camorra segnala le strade “appartenenti” ai clan | la segnaletica scoperta

«Pino È» : così rivive la voce di Napoli : Più che un tributo, un concerto con Pino Daniele. Pino è, e Pino c’è stato veramente, in mezzo ai 50mila dello stadio San Paolo, la sera del 7 giugno. Una serata lunga ed emozionante, dedicata al cantante «pazz» scomparso il 3 gennaio del 2015. Ma indimenticato nella memoria dei tanti che lo hanno conosciuto, ascoltato, amato. Pino Daniele era ed è tuttora la voce di Napoli, la sua anima più vera: profonda, sincera, leggera, blues. «Pino è ...

Napoli - escalation incredibile in 10 anni : il grande miracolo del presidente De Laurentiis - balzo nel Ranking Uefa - nessun club italiano è cresciuto così tanto : Una crescita impressionante per una della più importanti realtà del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando del Napoli del presidente De Laurentiis, il numero uno azzurro è stato protagonista di un grande miracolo, quello di portare il Napoli ad alti livelli, anzi altissimi, dall’incubo della Serie C fino a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. Il Napoli è il club italiano che è cresciuto di più nella ...

Napoli - De Laurentiis : 'Così il Var lascia ancora la dietrologia sui vantaggi alla Juventus' : ROMA - De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...

Marika Fruscio hot - la sexy tifosa del Napoli dà il benvenuto così ad Ancelotti [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Napoli - amarezza Sarri : “Non meritavo di esser liquidato così…” : Napoli, amarezza Sarri- Maurizio Sarri manda giù un boccone amaro dopo l’ufficialità di Carlo Ancelotti e del suo addio alla panchina del Napoli. L’ormai ex tecnico partenopeo ha così commentato sulle pagine del “Mattino“: “Non meritavo di venire liquidato così davanti alla tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa. Ho capito tutto domenica sera…”. […] L'articolo Napoli, amarezza Sarri: ...

Napoli - la studentessa del Tigem : «Così abbiamo scoperto la malattia rara di mio fratello» : Il nome della malattia rara di cui è affetto il fratello non è una sua scoperta, ma Claudia ha seguito molto da vicino le varie fasi della ricerca che ha portato a questo grande...

De Laurentiis sul futuro di Sarri : “tempo scaduto” - il tecnico del Napoli risponde così : Si è concluso il campionato di Serie A per il Napoli, stagione straordinaria per la squadra di Maurizio Sarri che però non è riuscita a conquistare lo scudetto, adesso a tenere banco è il futuro è il futuro del tecnico Sarri. “Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al suo agente Pellegrini. L’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c’e’ ...

2 grandi colpi da 45 milioni e due cessioni - sarà così il Napoli 2018/19? : Siamo ormai giunti ad un passo dal termine della stagione e di un campionato che a tratti si è rivelato entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri. Peccato che, però, alla fine ha avuto la meglio per la settima volta consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri. Le intenzioni del presidente e della società campana però sono quelle di continuare a fare bene, anzi di migliorare ancora di più il livello della ...

Diretta / Gp IndiaNapolis 2018 Indycar Series streaming video e tv : così nei test - orario e vincitore : Diretta Gp Indianapolis 2018: info streaming video e tv della quinta prova del campionato Indycar Series Verizon. Occhi puntati su Newgarden, vincitore in Alabama.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:02:00 GMT)

De Laurentiis - interviene il sindaco di Napoli : 'Così ci danneggia' : ... al quale va la mia solidarietà, che oggi il presidente ha definito 'fesso' - aggiunge - si è recato da De Laurentiis, al quale ha illustrato le ore decisive per un risultato storico per lo sport, ...