Napoli | così la camorra marchia le strade dei clan | la segnaletica scoperta dai

Napoli - così la camorra segnala le strade “appartenenti” ai clan : la segnaletica scoperta dai carabinieri nel quartiere Miano : Armi da guerra, un vero e proprio arsenale della camorra è stato sequestrato nel quartiere Miano di Napoli, area d’azione del clan Lo Russo, che aveva addirittura segnato la zona con la scritta sui muri “ztl lo russo”. Tre kalashnikov, un fucile a pompa ma anche due mitragliette, una carabina calibro 44 rubata e 464 cartucce anche per armi di altro calibro erano nascoste in un’automobile parcheggiata tra le altre. È nei ...

«Pino È» : così rivive la voce di Napoli : Più che un tributo, un concerto con Pino Daniele. Pino è, e Pino c’è stato veramente, in mezzo ai 50mila dello stadio San Paolo, la sera del 7 giugno. Una serata lunga ed emozionante, dedicata al cantante «pazz» scomparso il 3 gennaio del 2015. Ma indimenticato nella memoria dei tanti che lo hanno conosciuto, ascoltato, amato. Pino Daniele era ed è tuttora la voce di Napoli, la sua anima più vera: profonda, sincera, leggera, blues. «Pino è ...

Napoli - escalation incredibile in 10 anni : il grande miracolo del presidente De Laurentiis - balzo nel Ranking Uefa - nessun club italiano è cresciuto così tanto : Una crescita impressionante per una della più importanti realtà del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando del Napoli del presidente De Laurentiis, il numero uno azzurro è stato protagonista di un grande miracolo, quello di portare il Napoli ad alti livelli, anzi altissimi, dall’incubo della Serie C fino a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. Il Napoli è il club italiano che è cresciuto di più nella ...

Napoli - De Laurentiis : 'Così il Var lascia ancora la dietrologia sui vantaggi alla Juventus' : ROMA - De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...

Napoli - amarezza Sarri : “Non meritavo di esser liquidato così…” : Napoli, amarezza Sarri- Maurizio Sarri manda giù un boccone amaro dopo l’ufficialità di Carlo Ancelotti e del suo addio alla panchina del Napoli. L’ormai ex tecnico partenopeo ha così commentato sulle pagine del “Mattino“: “Non meritavo di venire liquidato così davanti alla tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa. Ho capito tutto domenica sera…”. […] L'articolo Napoli, amarezza Sarri: ...

Napoli - Sarri deluso : “non meritavo di essere trattato così” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli, l’arrivo di Carlo Ancelotti e quello probabile di Arturo Vidal hanno scatenato i tifosi azzurri che adesso pensano in grande per la prossima stagione. Molto deluso del comportamento del presidente De Laurentiis, il tecnico Maurizio Sarri: “Non meritavo di venire liquidato così davanti alla tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa”, sono le parole di sfogo, riportate dal ...

SARRI CONTRO DE LAURENTIIS/ “Non meritavo di essere liquidato così dal Napoli”. Ora c'è il Chelsea? : SARRI al Chelsea, dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il dopo Antonio Conte: attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:02:00 GMT)

Napoli - la studentessa del Tigem : «Così abbiamo scoperto la malattia rara di mio fratello» : Il nome della malattia rara di cui è affetto il fratello non è una sua scoperta, ma Claudia ha seguito molto da vicino le varie fasi della ricerca che ha portato a questo grande...

Napoli - la studentessa del Tigem : 'Così abbiamo scoperto la malattia rara di mio fratello' : Però la grande motivazione, oltre a trovare una risposta alle nostre domande riguardanti la malattia di Davide, è stata la passione e la curiosità per il mondo della scienza, che sono sempre state ...

De Laurentiis sul futuro di Sarri : “tempo scaduto” - il tecnico del Napoli risponde così : Si è concluso il campionato di Serie A per il Napoli, stagione straordinaria per la squadra di Maurizio Sarri che però non è riuscita a conquistare lo scudetto, adesso a tenere banco è il futuro è il futuro del tecnico Sarri. “Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al suo agente Pellegrini. L’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c’e’ ...

Napoli - De Laurentiis festeggia così : 'Sono felice - non potevo rubare Sarri? Il tempo è già scaduto' : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', scrive il presidente azzurro, che poi condivide su Twitter le immagini dei festeggiamenti nello ...

2 grandi colpi da 45 milioni e due cessioni - sarà così il Napoli 2018/19? : Siamo ormai giunti ad un passo dal termine della stagione e di un campionato che a tratti si è rivelato entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri. Peccato che, però, alla fine ha avuto la meglio per la settima volta consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri. Le intenzioni del presidente e della società campana però sono quelle di continuare a fare bene, anzi di migliorare ancora di più il livello della ...

