Napoli - coppia gay denuncia : ci hanno vietato ingresso in un lido - : Due ragazzi sostengono di essere stati respinti da un locale a Bacoli, nel Napoletano. Il personale gli avrebbe comunicato che la serata era solo per coppie uomo-donna. Il titolare ribatte alle accuse:...

"Non ci hanno fatto entrare perché siamo una coppia gay". La denuncia di due giovani - esclusi da un locale a Napoli (di L. Matarese) : Cacciati da un lido perché coppia di soli uomini. Non importa se uniti civilmente. La nuova denuncia, in un clima che sembra diventare sempre più omofobo, arriva dal napoletano. Daniele Bausilio e Giuseppe Pitirollo, quasi 29 e 38 anni, entrambi napoletani, da poco meno di un anno uniti civilmente, si sono visti negare, insieme ad altri due amici gay, l'ingresso a una serata organizzata in una delle strutture più in voga ...