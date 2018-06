Napoli | auto giù a Posillipo | ' I nostri ragazzi sono morti invano | tutto è rimasto come

ilmattino

(Di domenica 24 giugno 2018) Era il 2011. La notte tra il 14 e il 15 maggio quando, poco prima dell'alba, in via Petrarca, una Mini One con a bordo treappena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo e Giammaria De Gregorio - sfondò a velocità la fragile ringhiera in ferro che faceva da parapetto volando nel vuoto per oltre 50 metri prima di atterrare tra gli alberi di un giardino all'altezza di piazza San Luigi. Tornavano da una serata in discoteca, al Voga di Coroglio, allegra e spensierata, trascorsa con i soliti amici, quelli di sempre. Gli stessi che da sette anni a questa parte, il 14 maggio, sul luogo dell'incidente montano una gigantografia con le foto belle e sorridenti dei tre compagni che non cipiù.Nella curva di via Petrarca dove l'con a bordo i treprecipitò nel vuoto, subito dopo l'incidente vennero piazzati alcuni paletti, sia per evitare la sosta sia...