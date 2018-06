Napoli | apre primo sportello per cittadini sovraindebitati

Napoli-Callejon - anche l’agente apre all’addio : non è un calciatore “alla Ancelotti” : Callejon come Muller, Ancelotti non gradisce quel tipo di calciatore e l’agente dello spagnolo lavora all’addio al Napoli Ricordate la querelle tra Ancelotti e Muller ai tempi del Bayern Monaco? Ebbene, Callejon sembra essere un calciatore molto simile al tedesco, genere d’attaccanti che non piace molto al neo tecnico del Napoli. Diligente lì sulla corsia destra, ma senza guizzi, senza la capacità di saltare l’uomo. In ...

A Napoli riapre la Cappella Pignatelli : Napoli, 23 GIU - Sarà il primo della serie dei gioielli del grande progetto "Centro Storico di Napoli-Sito Unesco" a ritrovare la luce in versione restaurata; si tratta della Cappella di Santa Maria ...

Calciomercato Napoli - Lobotka : 'In contatto da tanto tempo - mi piacerebbe andare lì. Entro giugno sapremo' : Prima i sondaggi, poi l'interesse concreto. In cima alla lista dei possibili rinforzi per il cEntrocampo del Napoli del nuovo allenatore Carlo Ancelotti c'è Stanislav Lobotka. Un profilo che piace ...

Napoli - riapre il parco dedicato a Francesco - morto a 14 anni per salvare un amichetto : Questa mattina, al taglio del nastro, sono intervenuti anche l'assessore allo sport e al patrimonio del Comune di Napoli, Ciro Borriello, il vice presidente della VI municipalità Luca Maglione e la ...

L’Università Federico II di Napoli compie 794 anni : riapre lo storico Cortile delle Statue : Il prestigioso ateneo campano ha scelto di festeggiare la sua veneranda età con una giornata di iniziative: dal contest fotografico alla serata musicale con Neri Marcorè passando per la riapertura dello storico Cortile delle Statue, testimonianza di secoli di storia e cultura.Continua a leggere

Napoli - "La Ricerca e il Mare" La SZN apre le porte del Centro di Ricerca delle Tartarughe Marine : All'evento saranno presenti anche la Città della Scienza, il W.W.F., con la sua campagna per la difesa e la protezione del mare, la Capitaneria di Porto e le Guardie Ambientali d'Italia. ...

Di Maio riapre i giochi da Napoli : «Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella» : «Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...

La Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla Juventus : "Gli scudetti sono 34 e non 36" : La Juventus ha vinto il suo settimo scudetto consecutivo, il quarto con Massimiliano Allegri in panchina e il 34esimo della sua storia. Peccato che in casa bianconera non la pensino allo stesso modo e ...

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Milik apre - Callejon raddoppia : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

Ambulanza bloccata dal paletto dissuasore - la Procura di Napoli apre un'inchiesta : I carabinieri dalla compagnia di Ischia, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, hanno posto sotto sequestro la salma dell'anziana tedesca, G.H. 77 anni, deceduta ieri sera all'...

Dopo la Cina il Pascale di Napoli apre le frontiere alla Russia : Dopo la Cina il Pascale di Napoli apre le frontiere alla Russia. L'Istituto dei tumori di Napoli ha siglato un accordo con il Ministero della Salute della Federazione Russa per dare il via a corsi di ...

La polizia postale apre un indagine sugli insulti social a Napolitano : La polizia postale ha aperto un'indagine in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sui social, molti utenti hanno commentato la notizia, augurandosi un esito negativo per la sua operazione: un odio condannato all'unanimità dal mondo politico. L'intervento del capo della polizia ...