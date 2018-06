Naike Rivelli | test del dna choc | il suo non è il padre biologico Ornella Muti non

Paola Perego rivela : ‘Naike Rivelli non è la figlia di Ornella Muti e José de Castro’ : Da lunedì 25 giugno in seconda serata su RaiUno torna in tv Paola Perego con il programma Non disturbare. La conduttrice incontrerà ogni puntata due donne di cui raccoglierà le confidenze. Si inizia da Simona Ventura e Carolyn Smith. Ma a fare molto rumore è una anticipazione rilasciata dalla Perego in un intervista a Il messaggero e riguarda il padre biologico di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Naike sarà una delle ospiti di Paola ...

La rivelazione di Naike Rivelli : 'Non sono figlia di de Castro' : Nike Rivelli figlia di Ornella e José? Stando alla cronaca Naike Rivelli è nata nel 1974 dalla relazione di Ornella Muti con José Luis Bermudez de Castro . Il produttore cinematografico, però, non ha ...

Naike Rivelli test dna : smentita l’identità del padre - Ornella Muti non sa rispondere. Scoop di Paola Perego : Naike Rivelli, grazie al test del dna scopre che colui che pensava fosse suo padre in realtà non lo è. ‘Ornella Muti non sa darle una spiegazione’: Scoop di Paola Perego Non disturbare è la nuova trasmissione di Paola Perego (in onda dal 25 giugno in seconda serata di Rai 1) che è pronta a tornare sul […] L'articolo Naike Rivelli test dna: smentita l’identità del padre, Ornella Muti non sa rispondere. Scoop di Paola ...

Naike Rivelli hot : nuovo videoclip. E su Instagram lancia la provocazione : «Eccolo - è volato da me» : Naike Rivelli non smette mai di stupire e di provocare. La figlia dell'attrice Ornella Muti è seguitissima sui social e approfitta di Instagram per farsi notare. Negli ultimi post ha...

Naike Rivelli - sfogo in topless contro gli haters su Instagram : «Sembrate dei cani...» : Naike Rivelli non ci sta e si sfoga contro gli haters che continuano a criticarla per i suoi post su Instagram. E proprio sul social dedicato alle foto li accusa, pubblicando uno scatto in topless...