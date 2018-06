Museo Villa Caccia | parte la sfida sulle tracce di Antonelli

Labico - " Museo archeologico" in una villa privata : coniugi denunciati - : La scoperta della Guardia di finanza durante una perquisizione in provincia di Roma: 121 reperti archeologici - tra cui colonne, anfore, ceramiche - di rilevante interesse artistico risalenti alle ...

Labico - “ Museo archeologico” in una villa privata : coniugi denunciati : Labico , “museo archeologico” in una villa privata : coniugi denunciati La scoperta della Guardia di finanza durante una perquisizione in provincia di Roma: 121 reperti archeologici - tra cui colonne, anfore, ceramiche - di rilevante interesse artistico risalenti alle epoche tra il I e il V secolo d.C. e tra il VIII e il IX secolo ...

Dall'arte agli ultras : la storia del declino annunciato del Museo di Villa Croce a Genova : Di gallerie civiche chiuse o destinate ad altre funzioni ne abbiamo già viste tante in Italia negli ultimi anni. Ma una galleria reindirizzata a uso degli ultras di una squadra di calcio non era ancora capitata. Certo, l'arte contemporanea non è confrontabile, in quanto a pubblico, con i numeri degli stadi, e così l'amministrazione comunale deve aver pensato che basta spostare lì qualche meeting di una tifoseria per ...