Montagna | escursionista disperso a Resia | ricerche in corso 

Montagna : escursionista infortunata soccorsa nel Vicentino : Si è infortunata ed è stata soccorsa dal Soccorso alpino di Schio (Vicenza) una escursionista di 52 anni, scivolata sul sentiero dei Girolimini sul Monte Summano. La donna stava scendendo con due amici verso la Chiesa dell’Angelo quando si era infortunata ed è stata raggiunta da una squadra a piedi. I soccorritori le hanno stabilizzato un piede, per una probabile frattura, l’hanno caricata in barella e trasportata a spalla per 10 ...

Incidenti Montagna - morto escursionista 24enne nel Torinese : Incidenti montagna, morto escursionista 24enne nel Torinese Incidenti montagna, morto escursionista 24enne nel Torinese Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, morto escursionista 24enne nel Torinese proviene da NewsGo.

Incidenti in Montagna : escursionista morto in Alto Adige : In Alto Adige è stato trovato senza vita dal soccorso alpino il corpo di un escursionista, precisamente in Valle Aurina, vicino a Punta di Conio. Il 57enne Altoatesino era uscito ieri mattina per un’escursione e non aveva fatto ritorno. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nella frazione San Giorgio, a circa 3.000 metri di quota. Sul posto i carabinieri e il soccorso alpino con l’elicottero Pelikan 1. L'articolo Incidenti in ...

Si perde in Montagna : escursionista trovato morto : Un malore o una caduta accidentale. Sembrano essere queste le possibili cause della morte di un escursionista di Montilibretti trovato senza vita sui Monti Lucretili, in località Prato...

Roma - escursionista muore su un sentiero di Montagna : in corso il recupero del corpo : Dalla notte, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate nel recupero di un uomo di 42 anni, escursionista e residente Montelibretti che è deceduto a Prato Favale comune di ...

Montagna - muore escursionista nel Lazio : i vigili recuperano il corpo : Squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate dalla notte per recuperare il corpo di un uomo italiano di circa 42 anni, escursionista trekking, residente a Montelibretti e deceduto per cause ancora imprecisate a Prato Favale, comune di San Polo dei Cavalieri. L’uomo stava percorrendo un sentiero di alta Montagna. I vigili stanno intervenendo con il supporto dell’elicottero Drago 56 nucleo SAF e TAS per trasportarlo ...

Un escursionista 42enne morto in Montagna alle porte di Roma : Roma, 26 mag. , askanews, Un uomo italiano di circa 42 anni, escursionista trekking, residente a Montelibretti , Roma, , è morto per cause imprecisate mentre percorreva un sentiero di montagna in ...

Montagna : escursionista trovato morto nella notte nel Pistoiese : Tragedia nella notte nel Pistoiese, dove un 52enne di Ferrara, appassionato di trekking è stato trovato morto stanotte, intorno a mezzanotte, lungo un sentiero nei boschi di Sambuca Pistoiese (Pistoia), in località Posola. L’ipotesi è che si sia trattato di un malore. L’uomo era partito ieri intorno alle 12.30 assieme al suo cane, per un’escursione. Le ricerche dei vigili del fuoco, dei carabinieri di San Marcello, di una ...

Incidenti in Montagna - escursionista scomparsa sul Monte Rosa : Della donna, un'escursionista russa che si era avventurata con le ciaspole, non si hanno notizie da ieri. Il suo cellulare risulta scollegato.Continua a leggere

Malore in Montagna : soccorso un escursionista : Questa mattina, un escursionista è stato colto da Malore . La richiesta di aiuto al 112 è arrivata tramite cellulare poco dopo le 10.30. L'uomo si è sentito male lungo il sentiero che conduce al monte ...