Mondiali | tifoso indiano suicida dopo la sconfitta dell’Argentina

Mondiali Russia 2018 – Calci e pugni allo stadio : tifoso croato massacrato dagli argentini [VIDEO] : Scene raccapriccianti allo stadio ai Mondiali di Russia 2018: tifoso croato pestato dagli argentini durante Argentina-Croazia I Mondiali di Russia 2018 stanno regalando emozioni uniche ed imperdibili: anche senza l’Italia, gli appassionati di Calcio possono godersi un po’ di spettacolo, tra colpi di scena clamorosi e bellissime giocate in campo. Non è però tutto oro ciò che luccica: e anche ai Mondiali di Russia ecco spuntare qualche ...

Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio sui Mondiali : Il 14 giugno la giornalista colombiana Julieth Gonzalez Theran, a Saransk, in Russia, per i Mondiali di calcio per la televisione tedesca Deutsche Welle, è stata molestata da un uomo durante un servizio: l’uomo, un tifoso, l’ha stretta per una spalle, The post Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio sui Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 – Bacio e palpatina in diretta : Julieth Gonzalez Theran molestata da un tifoso [VIDEO] : Durante un servizio in diretta per i Mondiali di Russia 2018, la reporter Julieth Gonzalez Theran è stata molestata da un tifoso Episodio spiacevole capitato nel corso dei Mondiali di Russia 2018. La bellissima reporter colombiana Julieth Gonzalez Theran, è stata molestata da un tifoso in diretta tv. Impegnata in un servizio live su Giappone-Colombia, la giornalista è stata raggiunta da un tifoso che l’ha palpata e le ha dato un Bacio ...

Mondiali 2018 Russia - un tifoso della Germania fa il viaggio in trattore : Hubert è un sostenitore 70enne che ha messo in atto un piano di quattro anni per partecipare da vicino alla Coppa del Mondo con un mezzo alquanto insolito. Prima di andare in pensione ha lavorato per ...

L'incredibile stratagemma del tifoso peruviano ingrassato di 25 chili per andare ai Mondiali : Follie (o romanticismi) Mondiali direttamente dal Perù. Un giovane tifoso biancorosso ha deciso di ingrassare di ben 25 chili pur di poter acquistare un biglietto e vedere la sua nazionale dal vivo ai Mondiali di calcio. Un evento che non si registrava da ormai 36 anni.E tra i tifosi seduti sugli spalti della partita contro la Danimarca, terzo incontro della giornata odierna, ci sarà proprio lui, Miguel F. Il cognome non l'ha ...

Mondiali 2018 Russia - cognome troppo lungo : Alexander-Arnold regala la sua maglia a un tifoso : Mettere da parte qualche euro per acquistare la maglia del proprio calciatore del cuore. Ragazzini o adulti poco importa, la passione per il calcio non conosce età. Capita però che il prezzo della ...

Mondiali 2018 Russia - Tunisia-Turchia : Tosun minaccia un tifoso e viene espulso : La Nazionale del Ct Lucescu assisterà comunque alla Coppa del Mondo, come l'Italia, solo da aspettatrice, mentre i tunisini saranno impegnati nel girone con Belgio, Inghilterra e Panama. Il debutto ...

Ai Mondiali 300.000 Passaporti del tifoso : Trecentomila Passaporti del tifoso sono stati consegnati attraverso i servizi postali della Federazione Russa, due terzi dei quali sono stati spediti all'estero. Lo comunica la Tass. Il passaporto del ...

Mondiali 2018 Russia - Koscielny scrive alla Francia : 'Tutto il paese è con voi - sarò il vostro primo tifoso' : Il Mondiale è sempre un appuntamento straordinario, soprattutto per chi scende in campo per rappresentare la propria nazione. E certamente non è un momento facile per i calciatori che dovranno saltare ...

Mondiali 2018 Russia : da tifoso a convocato - l'incredibile storia di Harry Maguire : Harry Maguire sarà una delle grandi novità dell'Inghilterra al prossimo Mondiale. Il difensore del Leicester è stato infatti inserito nella lista dei 23 giocatori presentata dal Ct Southgate in vista ...