Mondiali Russia 2018 – Messi spegne 31 candeline | il dolce messaggio della moglie

, lache ha stregato gli spettatori deidi-- Lo spettacolo, aidi, non è solo in campo. Occhi puntatissimi infatti in tribuna, per le sexy tifose, le wags, ma anche le giornaliste: a colpire in particolar modo è la bellissimaLabra, sexy e affascinantee modella. Capelli biondi, occhi azzurri e tenuta ‘sportiva’ per ...