Mondiali Russia 2018 | la Colombia regala spettacolo e torna in corsa per la

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali 2018 Russia - la punizione di Kroos : tutti volevano segnare il gol decisivo - il retroscena : ... più volte sfortunato nel corso della sua carriera a causa dei numerosi infortuni, ma anche altri tre componenti del team campione del mondo in carica, Kroos escluso . In più c'era Mats Hummels che ...

Mondiali 2018 Russia - Pouraliganji accusa Diego Costa : 'Ha insultato la mia famiglia per 80 minuti' : Diego Costa è conosciuto in tutto il mondo - oltre che per i suoi gol - per il suo forte temperamento che spesso lo porta a esagerare e a passeggiare sui confini dell'antisportività. Non è tanto una sorpresa quindi che, anche nell'ultima ...

Mondiali - Polonia-Colombia - la sfida è sexy : spalti bollenti in Russia [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 – James Rodriguez inventa - Yerri Mina fa 1-0 : Colombia in vantaggio sulla Polonia [VIDEO] : Sul finire del primo tempo, la Colombia trova il vantaggio sulla Polonia: l’autore del gol è il difensore del Barcellona Yerri Mina Si sblocca sul finire del primo tempo la sfida tra Polonia e Colombia, è un colpo di testa di Yerri Mina a spezzare l’equilibrio e a regalare il vantaggio ai sudamericani. Calcio d’angolo battuto corto da James Rodriguez, Cuadrado scambia con Quintero e serve nuovamente il numero dieci Colombiano, ...

Mondiali Russia 2018 – Le ‘botte’ a Neymar - grasse risate e tanta allegria : clima disteso nell’allenamento del Brasile [GALLERY] : Si respira un’aria distesa nell’allenamento del Brasile: gli scherzi a Neymar, le risate e tanta allegria contribuiscono a formare un gruppo solido e affiatato Quattro punti nel girone e una qualificazione agli ottavi dei Mondiali di Russia 2018 da conquistare nell’ultima giornata, battendo la Serbia. Avversario difficile ma che non preoccupa il Brasile. I calciatori di Tite si divertono in allenamento fra scherzi e grasse ...

Mondiali Russia 2018 - la festa sugli spalti di Polonia-Colombia : le fan avvenenti sono sempre protagoniste [GALLERY] : Tra supporter bellissime e fan colorati: tutti gli scatti più belli della festa che si consuma sugli spalti di Polonia-Colombia La Polonia e la Colombia sono scese in campo per dare vita al match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Lo spettacolo della competizione iridata però non si consuma solo in campo, anche sugli spalti c’è una festa tutta da seguire. Tra fan particolarmente provocanti e ...

Mondiali Russia - i calciatori con la… barba : il look ‘alla Moscardelli’ [FOTO] : 1/13 Jedinak (Lapresse) ...

Mondiali Russia 2018 – Dalla preghiera di Mane all’esultanza di Inui : le foto più belle di Giappone-Senegal [GALLERY] : Pareggio ricco di gol ed emozioni quello fra Giappone e Senegal: ecco le foto più belle della partita del secondo turno del Girone-H Giappone e Senegal si dividono un punto nella prima partita del secondo turno del Girone-H. Una sfida divertente conclusa sul 2-2, con emozioni da entrambe le parti. Ecco le foto più belle di Giappone-Senegal. L'articolo Mondiali Russia 2018 – Dalla preghiera di Mane all’esultanza di Inui: le ...

Mondiali Russia 2018 - 24 giugno : i goal e i video delle partite : Inghilterra-Panama, Giappone-Senegal, Polonia-Colombia: video e highlights delle sfide di domenica 24 giugno dei Mondiali Russia 2018 Continua la febbre dei Mondiali Russia 2018 con la prima fase a gironi. Dopo le partite di ieri (qui i video, i goal e i momenti più belli tutti da rivedere), la giornata di oggi, domenica 24 giugno 2018, ha visto scendere in campo due squadre del Gruppo G Inghilterra-Panama e le quattro squadre del Gruppo H ...

Mondiali 2018 Russia - Panama cerca di fare gol durante l'esultanza dell'Inghilterra : La partita odierna tra inghilterra e Panama, come prevedibile, non ha avuto storia. La Nazionale dei Tre Leoni ha passeggiato sugli avversari infliggendo loro un nettissimo 6-1, dopo che già i primi ...

Mondiali Russia 2018 – Keisuke Honda nella storia del Giappone : in gol in 3 edizioni del mondiale consecutive [VIDEO] : Keisuke Honda entra nella storia del Giappone: grazie al gol segnato contro il Senegal, è il primo calciatore Giapponese a fare gol in 3 edizioni del mondiale Keisuke Honda, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato (non proprio eccellente) al Milan, è entrato nella storia del Giappone. Il numero 4 della formazione nipponica ha siglato il gol del pareggio contro il Senegal, una rete storica che lo ha fatto diventare il primo ...

Mondiali Russia 2018 - Vanessa Huppenkothen : la giornalista messicana è super sexy [FOTO] : 1/9 ...

Mondiali Russia 2018 – Il gol del Giappone vale un sorriso… reale : esulta anche la principessa Hisako Takamado [VIDEO] : Il gol del pareggio del Giappone contro il Senegal fa esultare anche la principessa Hisako Takamado: le telecamere immortalano l’esultanza dopo il gol di Inui Dopo essere andato in svantaggio a causa del gol di Manè, il Giappone è riuscito a pareggiare la sfida contro il Senegal nei minuti finali del primo tempo. Il gran gol a giro di Takashi Inui ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi Giapponesi presenti in Russia, compresa la ...