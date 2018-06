Mondiali | la Serbia attacca la Fifa | “sia stati derubati”

Mondiali Russia 2018 - esposto della Serbia alla Fifa : “un tedesco ad arbitrare la Svizzera - conoscete i cantoni?” : La Serbia non ci sta e dopo la sconfitta contro la Svizzera con tanti errori arbitrali, arriva una protesta contro la Fifa per la scelta del direttore di gara La Serbia si è lamentata con la Fifa per l’arbitro tedesco Felix Brych che ha arbitrato la sfida persa per 2-1 in Coppa del Mondo con la Svizzera venerdì. “Numerosi rapporti dei media Mondiali, e in particolare i filmati di tutte le situazioni controverse durante la partita, ...

Mondiali : guai per il Brasile - Douglas Costa infortunato salta Serbia : Mondiali- Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella contro la Serbia. L’attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha accusato un fastidio alla coscia destra. Il medico della nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar, non si è sbilanciato sui tempi di recupero, ma sicuramente salterà la partita con la Serbia. Ancora out Danilo infortunatosi giovedì in ...

Mondiali - Kolarov critica l’arbitro di Serbia-Svizzera : “Dovevano darci un rigore ma non lo hanno fatto, non capisco come funzioni La Var. Sono molto deluso dell’arbitraggio della partita”. Così il capitano della Serbia Aleksandar Kolarov ha commentato la partita disputata ieri contro la Svizzera, arbitrata dal tedesco Felix Brych e finita 2-1 per gli elvetici “La Fifa deve fare attenzione. Non posso credere che abbiano designato un arbitro tedesco per una partita dove gioca ...

Mondiali Russia 2018 : Douglas Costa - infortunio alla coscia. Salta Brasile-Serbia : In ogni caso siamo ottimisti sulla possibilità che Douglas Costa possa tornare a giocare in questa Coppa del Mondo. Lavoriamo affinché possa aiutarci ancora". Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...

Mondiali 2018 - polemica per l'esultanza 'kosovara' di Xhaka e Shaqiri contro la Serbia : I due svizzeri che hanno steso la nazionale di Belgrado ed entrambi hanno festeggiato mimando l'aquila della Grande Albania

Mondiali Russia 2018 – Djokovic sfida Federer e Wawrinka : il risultato di Serbia-Svizzera però è una beffa! [FOTO] : Novak Djokovic ha sfidato Roger Federer e Stan Wawrinka in vista di Serbia-Svizzera dei Mondiali di Russia 2018: il finale di partita è stato davvero amaro per il tennista di Belgrado I Mondiali di Russia 2018 sono una competizione che coinvolge anche atleti appartenenti ad altri sport. Nel tennis ad esempio, sono diversi gli atleti che più volte hanno manifestato la loro passione per il mondo del pallone. Novak Djokovic ad esempio, ha postato ...

Mondiali Russia 2018 - la Serbia alza la voce dopo il ko contro la Svizzera : Il vicepresidente dell’associazione calcistica serba Savo Milosevic ha chiesto il perché la Var non sia stata utilizzata per un rigore durante la sconfitta per 2-1 della Serbia con la Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. L’arbitro Felix Brych ha continuato a far giocare dopo che l’attaccante della Serbia Aleksandar Mitrovic è caduto a terra dopo uno scontro con i difensori della Svizzera Stephan Lichtsteiner e Fabian Schaer durante la seconda ...

Mondiali shock - la Serbia fa ricorso contro la Svizzera per l’esultanza di Xhaka e Shaqiri : terremoto sui Balcani - verso sanzioni FIFA : 1/6 ...

Mondiali 2018 - i ‘kosovari’ Xhaka e Shaqiri segnano alla Serbia e fanno il gesto dell’aquila. E Belgrado si arrabbia : È venuto naturale e loro non vogliono neanche parlarle. Ad alcuni, come Stephan Lichtsteiner, è sembrato giusto. Ad altri, per esempio il loro ct Petkovic, no. Perché il calcio deve rimanere un campo neutrale. Certo è che, a oltre vent’anni dalla fuga dal Kosovo e l’arrivo in Svizzera delle loro famiglie, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri devono essersi parecchio emozionati. Il secondo, nella terra contesa da Serbia e Albania, ci è pure ...

Mondiali Russia 2018 - Serbia furibonda contro il Var : “cosa guardano lassù?” : Serbia furibonda dopo la sconfitta contro la Svizzera, la Nazionale balcanica ha protestato per un rigore non concesso per fallo su Mitrovic Il vicepresidente dell’associazione calcistica serba Savo Milosevic ha chiesto il perché la Var non sia stata utilizzata per un rigore durante la sconfitta per 2-1 della Serbia con la Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. L’arbitro Felix Brych ha continuato a far giocare dopo che ...

Mondiali - l'esultanza della Svizzera : "schiaffo" alla Serbia : Però credo che tutti noi dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio'. Shaquiri ha aggiunto: 'La mia esultanza dopo il gol al 90′? Preferirei non parlarne, diciamo che ero molto emozionato ...

Video/ Serbia-Svizzera - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - girone E - : Video Serbia Svizzera , 1-2, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 per la seconda giornata dei girone E, le immagini più significative.

Mondiali - carica Serbia in vista dello “spareggio” con il Brasile. Mister Krstajic ci crede : “nulla è impossibile” : “La partita è stata equilibrata. Sull’1-1 abbiamo provato ad attaccare, abbiamo sostituito un centrocampista difensivo con un centrocampista offensivo ma purtroppo abbiamo concesso il gol al 90′. Questo è il calcio, non abbiamo sfruttato alcune delle nostre chance ma credo che i ragazzi abbiano dato il massimo“. Così Mladen Krstajic, ct della Serbia, commenta la sconfitta contro la Svizzera ai Mondiali. “Dal primo ...