Mondiali | la Germania chiede scusa alla Svezia per l’esultanza

VIDEO/ Germania Svezia (2-1) : highlights e gol. La polemica scandinava (Mondiali 2018 - girone F) : VIDEO Germania Svezia (2-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi, 23 giugno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Video/ Germania Svezia (2-1) : Highlights e gol - Joachim Low "Vittoria meritata"(Mondiali 2018 - girone F) : Video Germania Svezia (2-1): Highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi, 23 giugno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:52:00 GMT)

Mondiali - il Ct della Germania : “non abbiamo mai perso la speranza” : “E’ stato un thriller pieno di emozioni, un giro sulle montagne russe, fino al fischio finale”. Joachim Loew, ct della Germania, prova a spiegare così le emozioni vissute, probabilmente anche dai tifosi, durante la partita con la Svezia. “Dopo aver subito il gol, abbiamo mantenuto un buon livello – ha detto ancora il tecnico tedesco -. Avevo detto che dovevamo fare passaggi veloci, coprire il campo per stanare Nella ...

Mondiali 2018 - possibile tabellone “pazzo”. Ipotesi Francia-Argentina e Brasile-Germania agli ottavi di finale : Siamo alla conclusione del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2018 di calcio, in Russia, e quanto sta avvenendo sta un po’ sorprendendo. Le difficoltà di Argentina, Brasile e Germania, per esempio, sono tra gli aspetti maggiormente interessanti di questi primi incontri della rassegna iridata. In questo senso, gli accoppiamenti degli ottavi di finale potrebbero essere decisamente interessanti. Si potrebbero prefigurare, infatti, ...

VIDEO/ Germania Svezia (2-1) : Reus man of the match. Highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : VIDEO Germania Svezia (2-1): Highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi, 23 giugno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Video/ Germania Svezia - 2-1 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - girone F - : Video Germania Svezia , 2-1, : highlights, gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi.

Mondiali 2018 : il Belgio incanta - ma Brasile e Germania restano le favorite per il titolo : 4 Per gli italiani è un brutto Mondiale, ma per il tifoso italiano medio un Mondiale non è mai bello quando gli azzurri non arrivano tra le prime quattro. Nel caso specifico di Russia 2018, non ci siamo nemmeno qualificati e, pertanto, la fase finale della Coppa del Mondo sarebbe stata brutta a priori. In realta', a voler essere obiettivi, non è un brutto Mondiale. Equilibrio ed incertezza regnano un po' in tutti i gironi, non ci ...

Video/ Germania Svezia (2-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : Video Germania Svezia (2-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi, 23 giugno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:01:00 GMT)

PAGELLE/ Germania Svezia (2-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo F) : PAGELLE Germania Svezia: i voti della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo F. I migliori e i peggiori: tutti i giudizi sui protagonisti a Sochi (23 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:16:00 GMT)

ARBITRO MARCINIAK/ Germania Svezia - nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR (Mondiali 2018) : Germania Svezia, disastro MARCINIAK. Mondiali, l'ARBITRO polacco nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR, numerose le polemiche. Cesari: "Va fermato"(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - la Germania si qualifica se : Kroos salva gli ottavi - tedeschi ancora in corsa : Il Messico guida il Gruppo F con 6 punti. Grazie alla vittoria di Sochi i tedeschi ora hanno gli stessi punti della Svezia: entrambe a quota 3 punti. Chiude a 0 punti la Corea del Sud. Il pareggio ...

Mondiali : Germania-Svezia 2-1 : ROMA, 23 GIU - Come ieri per il Brasile anche per la Germania la vittoria arriva in pieno recupero e soprattutto il cammino a Russio 2018 non è compromesso. Contro la Svezia i campioni del mondo in ...

Mondiali : Germania-Svezia 2-1 : ANSA , ROMA , 23 GIU Come ieri per il Brasile anche per laGermania la vittoria arriva in pieno recupero e soprattutto ilcammino a Russio 2018 non è compromesso. Contro la Svezia icampioni del mondo in carica vincono 2-1 con un gol in pienorecupero di Kroos e in inferiorità numerica per l'espulsione diBoateng. Un gol pesantissimo che scaccia gli incubi e consentealla squadra di Loew di ...

Mondiali 2018 - verso Brasile-Germania agli ottavi di finale! Tutte le combinazioni - sfida stellare all’orizzonte : Germania e Brasile potrebbero affrontarsi negli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio! C’è il concreto rischio che due delle corazzate favorite per la conquista del titolo iridato si incrociano subito nel primo turno a eliminazione diretta. I Campioni del Mondo si sono salvati all’ultimo minuto contro la Svezia grazie a un gran gol di Kroos e sono così saliti al secondo posto nel gruppo F con tre punti all’attivo. I ...