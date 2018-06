Mondiali | la Croazia ha 6 big diffidati | potrebbero riposare contro l’Islanda

Mondiali Russia 2018 – La Croazia batte l’Argentina : Kovacic ‘paga pegno’ [VIDEO] : Mateo Kovacic dice addio alla folta chioma di capelli dopo la vittoria della Croazia sull’Argentina Importantissima vittoria, due giorni fa, ai Mondiali di Russia 2018, della Croazia sull’Argentina. La squadra di Leo Messi adesso è nei guai, con un piede fuori dalla rassegna iridata calcistica. Grande festa invece in casa croata per la bella vittoria, grazie ai gol di Rebic, Modric e Rakitic. Grandi sorrisi e qualche pegno da pagare: ...

Mondiali - il punto sul gruppo D : adesso la Nigeria è favorita per il 2° posto dietro la Croazia - all’Argentina serve un miracolo [IPOTESI e TABELLONE] : Lo spettacolo dei Mondiali è tutto nel gruppo D, il “Girone di Ferro” che sta rispettando le aspettative della vigilia: è il gruppo più difficile e rimane tutto aperto con 4 squadre ancora in corsa fino all’ultima giornata. Si deciderà tutto alle ore 20:00 italiane di martedì prossimo, il 26 giugno, quando in contemporanea scenderanno in campo Argentina-Nigeria e Croazia-Islanda. La Croazia è l’unica già qualificata agli ...

Mondiali 2018 - il giallo in Argentina-Croazia : Messi stava male? : Lionel Messi sta passando il suo momento più brutto con la nazionale argentina. La Pulce, infatti, sta ampiamente deludendo e nelle due partite contro Islanda e Crozia non è mai riuscito a incidere. ...

Mondiali 2018 Russia - l'Italia poteva essere la Croazia? Decisivo il cambio di Ct nello spareggio : Segnano, vincono, esultano. E come dargli torto dopo un 3-0 rifilato all'Argentina di Messi e soci? Prima Rebic, poi Modric. Chiude Rakitic. Perfetti, e lo spettro del fallimento Mondiale è ora solo ...

Mondiali Russia 2018 : Argentina-Croazia 0-3 - sud americani a rischio eliminazione : Dopo il pareggio con l'Islanda nella prima gara del Mondiale di Russia, per l'Argentina di Leo Messi arriva un'altra amara delusione. Si è conclusa, infatti, con un sonoro 0-3 la partita che ha visto scontrarsi i sud americani con la Croazia. Dopo le infinite polemiche per il rigore sbagliato contro l'Islanda, il gioco di Messi anche ieri stasera non ha convinto ed è sfuggito a pochi il suo volto teso e preoccupato ancor prima del fischio ...

Mondiali 2018 Russia. Argentina-Croazia : la partita di Maradona - dall'euforia alla rabbia : L'Argentina ha avuto un tifoso speciale sugli spalti per la partita contro la Croazia. In tribuna c'era anche Diego Armando Maradona. Nonostante la presenza del Pibe de Oro, la Nazionale albiceleste è ...

Mondiali Russia 2018 - tracollo Messi : vola la Croazia. Francia ok con Mbappè : TRACOLLA Messi- Finisce 3-0 in favore della Croazia il big match della seconda giornata del Mondiale 2018. tracollo totale per Messi e compagni. Super Croazia. La sensazione è che Messi soffra dannatamente la pressione appena indossa la maglia dell’Argentina i continua paragoni con Maradona, poi quelli con Ronaldo. Messi sembrerebbe esser condannato a costanti pressioni […] L'articolo Mondiali Russia 2018, tracollo Messi: vola la ...

Mondiali - delirio in piazza a Zagabria dopo il trionfo della Croazia sull’Argentina : “altro che Francia ’98 - stavolta siamo da finale” [GALLERY] : 1/33 AFP/LaPresse ...

Mondiali. Argentina-Croazia 0-3 : ANSA, - ROMA, 21 GIU - Una debacle frutto di una stupidaggine di Caballero, di una perla di Modric e di un gol a tempo scaduto di Rakitic rischiano di mandare a casa anzitempo l'Argentina dal Mondiale ...