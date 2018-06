Mondiali | il Ct della Germania | “non abbiamo mai perso la speranza”

calcioweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) “E’ stato un thriller pieno di emozioni, un giro sulle montagne russe, fino al fischio finale”. Joachim Loew, ct, prova a spiegare così le emozioni vissute, probabilmente anche dai tifosi, durante la partita con la Svezia. “Dopo aver subito il gol,mantenuto un buon livello – ha detto ancora il tecnico tedesco -. Avevo detto che dovevamo fare passaggi veloci, coprire il campo per stanare Nella ripresa,aumentato la pressione in maniera costante dopo il pareggio. Abbiano avuto anche due chiare occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Quello che ho apprezzato è stato lo spiritosquadra, nonmaila speranza di poter invertire la tendenza e vincere questa partita”. Al sitoFifa, Loew ha anche parlato di Kroos: “Sono molto felice per lui. E’ stato in parte responsabilerete ...