Mondiali | Batistuta | “Argentina? Non è finita”

(Di domenica 24 giugno 2018) ”L’Argentina? Di sicuro avrei preferito un altro Mondiale e siamo tutti dispiaciuti, ma ancora non è finita, nel calcio non si sa mai. C’è ancora un’ultima possibilità, vediamo cosa succede”. Così Gabrielpresente oggi a Firenze, in piazza Santa Croce, per assistere alla finale del calcio storico. Batigol concede insomma un’altra chance all’Argentina e soprattutto ha scelto di non unirsi ai tantissimi critici che hanno attaccato in particolare Messi: ”Dargli qualche consiglio? Cosa potrei dire al miglior giocatore della storia? Leo è un grande, le critiche non hanno senso”. Sull’eventualità che possa un giorno guidare la Seleccion, Batigol ha sorriso: ”Intanto sto seguendo il corso a Coverciano per curiosità e per imparare qualcosa di nuovo, poi staremo a vedere”. Chiusura con un pensiero per la ...