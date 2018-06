Mondiali 2018 Russia | collaboratore di Löw irride la panchina svedese | rissa dopo il gol

VIDEO/ Germania Svezia (2-1) : highlights e gol. La polemica scandinava (Mondiali 2018 - girone F) : VIDEO Germania Svezia (2-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi, 23 giugno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - esposto della Serbia alla Fifa : “un tedesco ad arbitrare la Svizzera - conoscete i cantoni?” : La Serbia non ci sta e dopo la sconfitta contro la Svizzera con tanti errori arbitrali, arriva una protesta contro la Fifa per la scelta del direttore di gara La Serbia si è lamentata con la Fifa per l’arbitro tedesco Felix Brych che ha arbitrato la sfida persa per 2-1 in Coppa del Mondo con la Svizzera venerdì. “Numerosi rapporti dei media Mondiali, e in particolare i filmati di tutte le situazioni controverse durante la partita, ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri difeso dai ministri del governo svizzero dopo la sua esultanza : Xherdan Shaqiri è finito su tutti i giornali per la sua esultanza con chiaro accenno alle origini kosovare, adesso si cerca di evitare la squalifica… I ministri del governo svizzero hanno difeso i due giocatori della nazionale elvetica Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri per le loro controverse esultanze ai due gol con cui la Svizzera ha battuto 2-1 la Serbia al Mondiale in Russia. La Fifa ha annunciato di aver aperto un procedimento ...

Perù - Farfan all'ospedale / Mondiali 2018 - l'attaccante della Lokomotiv si scontra col portiere e... : Perù, Farfan all'ospedale: Mondiali 2018, l'attaccante della Lokomotiv Mosca si scontra con il portiere in allenamento e viene ricoverato in seguito a un trauma cranico.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Messi compie 31 anni : abbraccio con Sampaoli : Nei giorni scorsi il Dipartimento dello Sport di Mosca ha omaggiato Messi con una torta dal peso di tre chili e mezzo e una e una copia della Coppa del Mondo fatta di ceramica tradizionale russa. Un ...

LIVE Inghilterra-Panama - Mondiali 2018 in DIRETTA : i Leoni d’Oltremanica per chiudere la pratica qualificazione : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Panama, valevole per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali 2018. Potrebbe essere questa la sfida che determina la qualificazione dell’Inghilterra: per giocarsi il primo posto col Belgio, però, deve prima battere Panama. Dalla terra d’Albione rimbalza il titolo del Daily Mirror, “Lions Roar”, il ruggito dei Leoni: quel ruggito dovrà trasformarsi nella capacità ...

Mondiali Russia 2018 – Riscaldamento a passo di danza : l’allenamento del Senegal diventa virale [VIDEO] : Il Riscaldamento del Senegal è una grande festa: balletto e canti durante l’allenamento della nazionale Senegalese ai Mondiali di Russia 20178 Il Senegal torna in campo oggi, per la seconda partita della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Uno scontro importante, ai vertici della classifica del Gruppo H per il passaggio agli ottavi di finale. Giornata dunque di allenamento, ieri, in Russia per entrambe le formazioni che si ...

Mondiali Russia 2018 - scontro in allenamento : Farfan finisce in ospedale : Jefferson Farfan alle prese con un problema al capo dopo un duro scontro in allenamento con il portiere del Perù: i dettagli La nazionale del Perù oggi andrà a Sochi per la sfida con l’Australia senza Jefferson Farfan, che resta ricoverato in un ospedale di Mosca a causa di trauma cranico che ha sofferto in allenamento sabato, e due cambiamenti nella squadra rispetto alla sconfitta contro la Francia. Il Perù, già eliminato dalla Coppa del ...

Mondiali 2018 - partite oggi 24 giugno in diretta tv : Il Mondiale di Russia 2018 prosegue oggi domenica 24 giugno con una nuova giornata di partite. Alle 14 torna in campo l'Inghilterra, alle prese con il Panama, sulla carta facilmente battibile. Alle 17 sarà la volta di Giappone-Senegal, le due squadre che guidano il girone H, mentre in serata è in programma l'atteso Polonia-Colombia: chi perde quasi sicuramente è fuori dal Mondiale. Tutte le partite odierne saranno trasmesse da Italia 1. ...

Mondiali 2018 : Puyol censurato dalla tv iraniana : Invitato per commentare in diretta alla tv di Stato iraniana la partita dei Mondiali 2018 Iran-Spagna di mercoledì scorso, lo storico ex difensore del Barcellona Carles Puyol all’ultimo minuto è stato lasciato in panchina. “Non mi hanno voluto per colpa dei capelli troppo lunghi”, ha raccontato lo stesso Puyol che da un ventennio non ha mai cambiato la pettinatura che è diventata un po’ il suo segno distintivo. La vicenda ...

Mondiali 2018 - Messi : compleanno nel ritiro dell'Argentina : Qui, a pochi chilomentri da Mosca, l'abbraccio e il bacio di Sampaoli al neo 31enni Leo Messi è apparentemente la cosa più normale del mondo. Ma il compleanno della Pulce non rientra nella categoria '...

Mondiali Russia 2018 - frattura al setto nasale per Sebastian Rudy : Sebastian Rudy è stato costretto ad uscire dal campo ieri sera durante la gara della sua Germania contro la Svezia: frattura al setto nasale per il mediano Il centrocampista difensivo tedesco Sebastian Rudy ha subito una frattura nasale nella partita che la Germania ha vinto 2-1 contro la Svezia sabato a Sochi per la Coppa del Mondo in Russia. E’ stato confermato dall’allenatore della “Mannchaft”, Joachim Loew, dopo il ...

Brasile - Thiago Silva : “Neymar mi ha insultato”/ Mondiali 2018 - il difensore spiega : “Per gesto di fair play" : Brasile, Thiago Silva: “Neymar mi ha insultato”. Il difensore del PSG ha rivelato che il numero 10 verdeoro si è scagliato contro di lui per un gesto di fair play(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Polonia e Colombia si qualificano agli ottavi se.../ Mondiali 2018 - risultati utili per passare il turno : La Polonia e la Colombia vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018: nello scontro di domenica 24 giugno la nazionale sconfitta rischia l'eliminazione immediata dal torneo(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:15:00 GMT)