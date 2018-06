Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 24 giugno

Calendario Mondiali 2018/ Gironi G-H - orari tv delle partite in programma (oggi 24 giugno) : Calendario Mondiali 2018: orari tv delle partite in programma domenica 24 giugno per i Gironi G e H. Tre match, in campo oggi anche l’Inghilterra(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:00:00 GMT)

Inghilterra Panama/ Streaming video e diretta tv Mondiali 2018 : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Inghilterra Panama Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata del girone G ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:53:00 GMT)

Video/ Belgio Tunisia (5-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone G) : Video Belgio Tunisia (5-2): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per il girone G. Doppiette di Hazard e Lukaku, molte emozioni a Mosca(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:06:00 GMT)

Video/ Corea del Sud Messico (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : Video Corea del Sud Messico (1-2): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Vela ed Hernandez danno la vittoria al Messico(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Video/ Germania Svezia (2-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : Video Germania Svezia (2-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi, 23 giugno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:01:00 GMT)

Mondiali 2018 - le partite di oggi. Orari tv e dirette : Impegno sulla carta facile dell'Inghilterra contro Panama, mentre in serata gara da dentro o fuori tra le delusioni Polonia e Colombia. Completa il quadro Giappone-Senegal alle 17 Mondiali 2018, ...

PAGELLE/ Germania Svezia (2-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo F) : PAGELLE Germania Svezia: i voti della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo F. I migliori e i peggiori: tutti i giudizi sui protagonisti a Sochi (23 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:16:00 GMT)

ARBITRO MARCINIAK/ Germania Svezia - nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR (Mondiali 2018) : Germania Svezia, disastro MARCINIAK. Mondiali, l'ARBITRO polacco nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR, numerose le polemiche. Cesari: "Va fermato"(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - la Germania si qualifica se : Kroos salva gli ottavi - tedeschi ancora in corsa : Il Messico guida il Gruppo F con 6 punti. Grazie alla vittoria di Sochi i tedeschi ora hanno gli stessi punti della Svezia: entrambe a quota 3 punti. Chiude a 0 punti la Corea del Sud. Il pareggio ...

Mondiali 2018 - verso Brasile-Germania agli ottavi di finale! Tutte le combinazioni - sfida stellare all’orizzonte : Germania e Brasile potrebbero affrontarsi negli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio! C’è il concreto rischio che due delle corazzate favorite per la conquista del titolo iridato si incrociano subito nel primo turno a eliminazione diretta. I Campioni del Mondo si sono salvati all’ultimo minuto contro la Svezia grazie a un gran gol di Kroos e sono così saliti al secondo posto nel gruppo F con tre punti all’attivo. I ...

Mondiali 2018 - Germania-Svezia 2-1 : Kroos-gol - clamorosa rimonta al 95'! : SOCHI , Russia, - È umana, ha le sue paure e può pure gettare la spugna anche se dalla sua parte ha il pronostico che gli sorride a bocca spalancata. La Germania vince all'ultimo respiro , 95'!, con ...

VIDEO Germania-Svezia 2-1 - Mondiali 2018 : gli highlights - Kroos salva i Campioni del Mondo al 95'! : La Germania non muore mai e si salva ancora una volta! I Campioni del Mondo sconfiggono la Svezia con un gol al 95′ nonostante l’uomo in meno e rimangono pienamente in corsa ai Mondiali 2018: i tedeschi, con l’uomo in meno, sono riusciti a ribaltare gli scandinavi e ora possono proseguire la propria avventura nel torneo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Germania-Svezia. CLICCA QUI PER GLI highlights DI ...

Germania-Svezia 2-1 - Mondiali 2018 : Kroos all’ultimo respiro! La Germania ribalta e scaccia la paura! : All’ultimo respiro, all’ultimo istante. La Germania resta aggrappata al Mondiale con tutte le sue forze, quelle di Toni Kroos, autore del gol con cui i tedeschi hanno ribaltato al 95′ una partita che sembrata stregata. La Svezia è andata vicinissima a portare a casa lo scalpo dei campioni in carica, di fatto eliminati in caso di pareggio (sarebbe bastato un pari tra Svezia e Messico per passare e far fuori i tedeschi), ma a ...

Mondiali Russia 2018 - il gioiello che ha salvato la Germania : che punizione di Kroos [VIDEO] : Un gol spettacolare: Kroos su punizione spiazza gli svedesi e regala alla Germania una preziosa vittoria Una partita importantissima, questa sera ai Mondiali di Russia 2018. La Germania ha rischiato grosso, contro la Svezia: 90 minuti di agonia per i tedeschi, che per tutta la partita si sono visti quasi matematicamente fuori dalla rassegna iridata. Un gioiellino di Kroos, al 95′, ha regalato però alla Germania un’importantissima ...