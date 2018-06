Mondiali 2018 | l' Iran censura Puyol | Non mi hanno voluto per i capelli lunghi

Inghilterra-Panama 2-0 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Inghilterra-Panama, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali 2018 Russia - Puyol cacciato dalla tv iraniana : colpa dei capelli troppo lunghi : Ieri calciatore, oggi commentatore in tv. Da sempre e per sempre leggenda. Carles Puyol: una vita, due squadre: il Barcellona e la Nazionale spagnola. Più quel taglio di capelli che lo ha reso un'...

INGHILTERRA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE / Risultati utili contro Panama : gol di Stones e Kane! (Mondiali 2018) : L'INGHILTERRA può QUALIFICArsi oggi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018 battendo Panama: in questo modo nel gruppo G si prenderebbe il passaggio del turno anche il Belgio, a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:09:00 GMT)

HARRY KANE - Mondiali 2018/ Video Inghilterra Panama : Van der Vaart - “all'inizio faceva schifo” : HARRY KANE, MONDIALI 2018, Video: l'Inghilterra si gioca oggi con il Panama la qualificazione agli ottavi di finale per l'edizione russa. Occhi puntati sul bomber degli Spurs. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Polonia vs Colombia : ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Le ultime in classifica si sfidano per passare alla fase successiva e non abbandonare anzitempo il sogno mondiale.

Mondiali 2018 - Uruguay-Russia : le probabili formazioni - girone A : Russia e Uruguay si giocano il primo posto del girone A. Sei punti a testa, chi vince si prende la vetta e sfiderà , probabilmente, una tra Spagna e Portogallo. Ci siamo. Russia "on fire" dopo gli ...

Mondiali 2018 - Iran-Portogallo : le probabili formazioni - girone B : Tutti danno per scontato che Spagna e Portogallo siano le prime due squadre del girone. Ok, in fondo ci sta. Ma se l'Iran giocasse uno scherzetto a CR7? Mai dire mai. I ragazzi di Quieroz hanno ...

Mondiali Russia 2018 - Messi spegne 31 candeline : il dolce messaggio della moglie Antonella : Grazie per avermi reso la donna più felice al mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande tesoro, ti auguriamo di essere felice oggi e sempre '. , Spr/AdnKronos,

Russia 2018 - Cristiano Ronaldo da paura : punta al record di 13 reti ai Mondiali : Cristiano Ronaldo si appresta a tornare in campo per la terza gara della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 con in testa un record folle Una tripletta nel primo match, quattro reti in due partite che sono valse un pareggio e una vittoria al Portogallo (ha segnato sol lui, in pratica), a un passo dalla qualificazione agli ottavi: Cristiano Ronaldo ha messo subito in chiaro che vuole essere il protagonista assoluto di questi Mondiali 2018, ...

Mondiali Russia 2018 – Messi spegne 31 candeline : il dolce messaggio della moglie Antonella : Leo Messi compie oggi 31 anni: sui social il romantico messaggio della moglie Antonella Roccuzzo Oggi Lionel Messi compie 31 anni ma a due giorni dalla decisiva sfida contro la Nigeria ai Mondiali di Russia 2018 non c’è tanta voglia di festeggiare. Dopo il rigore sbagliato contro l’Islanda, seguito la netta debacle contro la Croazia e il mare di critiche che gli sono piovute addosso, la ‘pulce’ cerca il riscatto contro ...