Mondiali 2018 | le partite di oggi Risultati e classifiche

Polonia-Colombia 0-3 - Mondiali 2018 : tris dei Cafeteros alla Kazan Arena. Polacchi eliminati : La Kazan Arena sorride alla Colombia di Josè Pekerman, nel secondo turno del gruppo H dei Mondiali 2018 in Russia. I sudamericani si sono imposti con il punteggio di 3-0 per effetto delle marcature di Yerri Mina al 40′, Radamel Falcao al 70′ e Juan Cuadrado al 75′. Una vittoria meritata per i Cafeteros che così salgono a quota 3 punti nel raggruppamento e si giocheranno la qualificazione contro il Senegal (4 punti), che ...

Mondiali di Russia 2018 - tre gol e tanti colori : le immagini più belle di Polonia-Colombia [FOTOGALLERY] : Ai Mondiali di Russia 2018 è andato in scena il match tra Polonia e Colombia, gli scatti più belli della partita che ha visto trionfare i calciatori di José Pekerman La partita tra Polonia e Colombia, che vede trionfare gli uomini di José Pekerman, condanna la squadra di Robert Lewandowski all’esclusione dai Mondiali di Russia 2018. I sudamericani rifilano tre gol alla Nazionale polacca, le reti portano la firma di Mina, Falcao e ...

Pagelle Polonia-Colombia 0-3 - Mondiali 2018 : Falcao - Cuadrado e Rodriguez stellari. Lewandowski e compagni demoliti : La Colombia ha sconfitto la Polonia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018. I Cafeteros si sono imposti nettamente con pieno merito e rimangono in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre i biancorossi sono eliminati. Di seguito le Pagelle. COLOMBIA: OSPINA: 6. Non viene praticamente mai impegnato. L’estremo difensore fa buona guardia alla sua porta in una serata indimenticabile. ARIAS: 7. Spinge tantissime sulla ...

