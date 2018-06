Mondiali 2018 | le partite di oggi Orari tv e dirette

PAGELLE/ Germania Svezia (2-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo F) : PAGELLE Germania Svezia: i voti della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo F. I migliori e i peggiori: tutti i giudizi sui protagonisti a Sochi (23 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:16:00 GMT)

ARBITRO MARCINIAK/ Germania Svezia - nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR (Mondiali 2018) : Germania Svezia, disastro MARCINIAK. Mondiali, l'ARBITRO polacco nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR, numerose le polemiche. Cesari: "Va fermato"(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - la Germania si qualifica se : Kroos salva gli ottavi - tedeschi ancora in corsa : Il Messico guida il Gruppo F con 6 punti. Grazie alla vittoria di Sochi i tedeschi ora hanno gli stessi punti della Svezia: entrambe a quota 3 punti. Chiude a 0 punti la Corea del Sud. Il pareggio ...

Mondiali 2018 - verso Brasile-Germania agli ottavi di finale! Tutte le combinazioni - sfida stellare all’orizzonte : Germania e Brasile potrebbero affrontarsi negli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio! C’è il concreto rischio che due delle corazzate favorite per la conquista del titolo iridato si incrociano subito nel primo turno a eliminazione diretta. I Campioni del Mondo si sono salvati all’ultimo minuto contro la Svezia grazie a un gran gol di Kroos e sono così saliti al secondo posto nel gruppo F con tre punti all’attivo. I ...

Mondiali 2018 - Germania-Svezia 2-1 : Kroos-gol - clamorosa rimonta al 95'! : SOCHI , Russia, - È umana, ha le sue paure e può pure gettare la spugna anche se dalla sua parte ha il pronostico che gli sorride a bocca spalancata. La Germania vince all'ultimo respiro , 95'!, con ...

VIDEO Germania-Svezia 2-1 - Mondiali 2018 : gli highlights - Kroos salva i Campioni del Mondo al 95'! : La Germania non muore mai e si salva ancora una volta! I Campioni del Mondo sconfiggono la Svezia con un gol al 95′ nonostante l’uomo in meno e rimangono pienamente in corsa ai Mondiali 2018: i tedeschi, con l’uomo in meno, sono riusciti a ribaltare gli scandinavi e ora possono proseguire la propria avventura nel torneo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Germania-Svezia. CLICCA QUI PER GLI highlights DI ...

Germania-Svezia 2-1 - Mondiali 2018 : Kroos all’ultimo respiro! La Germania ribalta e scaccia la paura! : All’ultimo respiro, all’ultimo istante. La Germania resta aggrappata al Mondiale con tutte le sue forze, quelle di Toni Kroos, autore del gol con cui i tedeschi hanno ribaltato al 95′ una partita che sembrata stregata. La Svezia è andata vicinissima a portare a casa lo scalpo dei campioni in carica, di fatto eliminati in caso di pareggio (sarebbe bastato un pari tra Svezia e Messico per passare e far fuori i tedeschi), ma a ...

Mondiali Russia 2018 - il gioiello che ha salvato la Germania : che punizione di Kroos [VIDEO] : Un gol spettacolare: Kroos su punizione spiazza gli svedesi e regala alla Germania una preziosa vittoria Una partita importantissima, questa sera ai Mondiali di Russia 2018. La Germania ha rischiato grosso, contro la Svezia: 90 minuti di agonia per i tedeschi, che per tutta la partita si sono visti quasi matematicamente fuori dalla rassegna iridata. Un gioiellino di Kroos, al 95′, ha regalato però alla Germania un’importantissima ...

Mondiali 2018 - dove vedere Polonia-Colombia in Tv e in streaming : La sfida tra polacchi e colombiani mette di fronte due squadre deluse dall'esordio a Russia 2018 L'articolo Mondiali 2018, dove vedere Polonia-Colombia in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Russia 2018 - Argentina nel caos : Sampaoli esautorato. Tutti i retroscena : In collaborazione con 3-3-1-3 DA MOSCA . Quale sarà la formazione dell'Argentina contro la Nigeria? È la domanda più ricorrente a Mosca, negli stadi e nelle strade riempite da sempre a Russia 2018 ...

Mondiali 2018 - Kroos salva la Germania : 2-1 alla Svezia : I tedeschi si rimettono in corsa dopo che sembrava a un passo dall'eliminazione: ora è a pari punti con la Svezia, di deciderà tutto all'ultimo turno Mondiali 2018, le partite di oggi: risultati e ...

Mondiali Russia 2018 – La Germania beffa la Svezia sul finale : le FOTO più belle del match : Una gallery tutta da sfogliare: le FOTO più belle della sfida tra Germania e Svezia ai Mondiali di Russia 2018 La Germania è riuscita a beffare la Svezia sul finale, questa sera, ai Mondiali di Russia 2018. I tedeschi hanno rischiato grosso, oggi, ma, nonostante negli ultimi minuti si siano trovati in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Boateng, sono riusciti a ribaltare il risultato del match, portando a casa ...

RISULTATI Mondiali 2018/ Classifica gironi F-G : Kroos salva la Germania! Diretta gol live score 23 giugno : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi F-G, Diretta gol live score delle partite. Altre tre sfide in programma oggi sabato 23 giugno, spicca Germania Svezia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - pazza Germania : vittoria last minute - il “biscotto” alla Svezia è andato di traverso! : Mondiali di Russia 2018, la Germania vince allo scadere contro la Svezia ed ora si appresta a passare il turno, salta il biscotto agli ‘esperti’ svedesi La Germania è ancora viva. last minute, un’impresa clamorosa in 10 uomini dopo l’espulsione di Boateng. I tedeschi tutto cuore sono ancora a galla. Eppure, sino a pochi istanti dal termine, la barricata scandalosa della Svezia aveva retto poi, su punizione, è arrivata la ...