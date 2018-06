Mondiali 2018 | Kroos punge | Germania fuori? Vi sarebbe piaciuto

LIVE Giappone-Senegal - Mondiali 2018 in DIRETTA : Samurai contro Leoni della Teranga - che sfida suggestiva! : Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Giappone-Senegal, match del girone H dei Mondiali 2018. In un raggruppamento più che mai equilibrato, le due formazioni oggi si contendono la vetta solitaria della classifica, ma soprattutto chi vince potrebbe ipotecare la qualificazione al secondo turno. Tutte e due le nazionali si sono imposte 2-1 contro le rispettive avversarie, Colombia e Polonia, alla prima uscita nell’edizione ...

Mondiali Russia 2018 – I Simpson avevano previsto tutto? L’indizio sulla finale… Messico-Portogallo [VIDEO] : I Simpson avevano previsto la finale del Mondiale di Russia 2018? Secondo la famiglia più gialla d’America Messico e Portogallo si contenderanno la Coppa del Mondo Non solo gag divertenti e grasse risate, i Simpson, uno dei cartoni animati più amati del mondo, sono famosi per alcune loro ‘previsioni’. Dallo show di Lady Gaga al Superbowl, passando per la clamorosa elezione di Donald Trump come presidente USA (per citare due ...

Tabellone ottavi di finale Mondiali 2018 : calendario - date - programma e orari. Tutti gli incroci verso la Finale : la situazione dei gironi : Si è conclusa la seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio e ci dirigiamo spediti verso la definizione del Tabellone della spettacolare fase a eliminazione diretta, quella delle partite da dentro o fuori che incomincerà sabato 30 giugno con la disputa dei primi ottavi di Finale. Gli otto gruppi devono ancora esprimere molti verdetti e l’ultima giornata si preannuncia altamente spettacolare e intensa visto che si devono ...

Mondiali 2018 - l'Iran censura Puyol : "Non mi hanno voluto per i capelli lunghi" : Carles Puyol è stato uno dei difensori più forti tra la fine degli anni novanta e il 2014, anno nel quale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il 40enne ha legato interamente la sua carriera al Barcellona con cui ha giocato 593 partite in tutte le competizioni e con cui ha messo a segno 18 reti. Puyol è stato anche un pilastro della nazionale spagnola con la quale ha vinto Europeo, nel 2008, e Mondiale nel 2010 e con cui ha messo ...

Mondiali 2018 Russia - Puyol cacciato dalla tv iraniana : colpa dei capelli troppo lunghi : Ieri calciatore, oggi commentatore in tv. Da sempre e per sempre leggenda. Carles Puyol: una vita, due squadre: il Barcellona e la Nazionale spagnola. Più quel taglio di capelli che lo ha reso un'...

HARRY KANE - Mondiali 2018/ Video Inghilterra Panama : Van der Vaart - “all'inizio faceva schifo” : HARRY KANE, MONDIALI 2018, Video: l'Inghilterra si gioca oggi con il Panama la qualificazione agli ottavi di finale per l'edizione russa. Occhi puntati sul bomber degli Spurs. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Polonia vs Colombia : ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Le ultime in classifica si sfidano per passare alla fase successiva e non abbandonare anzitempo il sogno mondiale.

