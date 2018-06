Modena | sulla rotta di Claudia

Modena : due piccoli falchi pellegrini nel nido sulla Ghirlandina : Una dolce famigliola in cima alla Torre della Ghirlandina, simbolo di Modena e patrimonio Unesco, dove una coppia di falchi pellegrini ha messo su famiglia e allevato due piccoli che tra pochi giorni saranno pronti a spiccare il volo. E’ l’Amministrazione comunale a rivelarlo, spiegando che per la prima volta la coppia, che vive da diversi anni sull’ultima balconata della Ghirlandina, riesce a portare a schiusa le uova che ha ...

Modena seconda tappa della mostra sulla storia dell’auto : E’ stata inaugurata la tappa di Modena della mostra fotografica “Un percorso nella storia dell’auto mobile” alla presenza del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dell’Assessore al Turismo e promozione Ludovica Carla Ferrari. Una passeggiata all’aperto e gratuita sotto i Portici del Collegio di via Emilia che porterà il pubblico, fino al 30 giugno, a […] L'articolo Modena seconda tappa della mostra sulla storia dell’auto sembra ...

Vasco Rossi/ "Modena Park una seduta psicanalitica. E sulla scaletta del Vasco Non Stop Live..." : Vasco Rossi svela i dettagli sulla scaletta del Vasco Non Stop Live e, in un'intervista, lancia frecciatina ai colleghi parlando di beneficienza pubblica.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:10:00 GMT)