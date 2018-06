Mma | un’alternativa ai Mondiali di calcio per chi vuole tifare Italia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 giugno 2018) La mancata qualificazione aidi 2018 in Russia ha lasciato un vuoto nell’estate dell’. Senza una squadra da supportare la manifestazione internazionale ha perso parte della sua appetibilità. La buona notizia è che non tutto è perduto. Per coloro che cercano stimoli sportivi e hanno sete di sventolare la bandierana, il suggerimento è di dirottare la propria attenzione verso le Mma. Le Mma (arti marziali miste) sono lo sport da combattimento che sta esplodendo negli Stati Uniti e gradualmente decollando anche in. Rappresentano bene lo spirito del tempo, ovvero lo zeitgeist moderno, perché richiedono ai professionisti di padroneggiare competenze molto eterogenee tra loro: brazilian jiu-jitsu per la lotta a terra, pugilato e muay thai per la lotta in piedi, wrestling per il corpo a corpo. Gli atleti devono sintetizzare la complessità del mondo in un’unica ...