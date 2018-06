Minniti | Governo ha azzerato nostri risultati

Governo - Minniti : “Salvini? Doveva andare in Calabria per omicidio di Soumaila”. E critica Conte : “Salvini? Nei giorni della formazione del Governo ha postato il video di un immigrato che spennava un piccione in strada. Sono un animalista convinto, ma c’è una radicale differenza tra lo spennare un piccione e colpire alla testa una persona inerme che non ha altra colpa se non quella di aver tutelato e difeso i suoi compagni“. Sono le parole dell’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, ospite di Piazzapulita (La7). ...

Governo - Minniti : “Conte? Sono ancora più preoccupato - suo discorso era un elenco della spesa senza un’idea di Paese” : “Il presidente del Consiglio Conte al Senato? Ha parlato per un’ora e venti minuti, un record assoluto per lunghezza di intervento in Parlamento. Ho ascoltato un lunghissimo discorso, sinceramente vaghissimo, un elenco della spesa. E Sono ancora più preoccupato perché questa maggioranza sta portando l’Italia verso l’ignoto”. Sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Otto e Mezzo (La7), ...

Governo - Minniti : “Salvini? L’ho chiamato per congratularmi - ma non mi ha risposto. Lasci la leadership politica” : “Salvini? Non c’è stato alcun passaggio di consegne, non ci siamo incontrati. Quando è stato nominato ministro dell’Interno, L’ho chiamato per congratularmi attraverso la batteria del Viminale, perché non oso chiamare direttamente. Però non ho ricevuto risposta. Aspetto. Sono paziente”. Lo rivela a Otto e Mezzo (La7) l’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, che spiega: “In questi casi non c’è una regola scritta per il passaggio di consegne, ...

Governo - Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro. Stimo Putin e lo dico gratis” : Il giorno dopo la visita a Catania e all’hotspot di Pozzallo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul tema immigrazione e sulle dichiarazioni di Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia in quota lega che hanno sollevato critiche nel mondo Lgbt. “È stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato fatto, lavorerò per rendere ancora più ...

Governo : Guerini - bene Minniti - Italia non può correre rischi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘L’intervista di Minniti? La ritengo utile: indica i rischi che l’Italia non può permettersi di correre col nuovo Governo. Essere l’Ungheria del mediterraneo dell’Unione Europea ci porterebbe all’isolamento, completamente e radicalmente al di fuori della nostra tradizione”. Lo dice all’Adnkronos Lorenzo Guerini, coordinatore del Pd, commentando l’intervista ...

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – “Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti, continuando a essere vicino concretamente ai Comuni di frontiera quale è Pozzallo”. Lo dice il sindaco della cittadina del ...

