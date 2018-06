Milik in panchina | la Polonia è fuori | il tris ridà speranze alla Colombia

LIVE Polonia-Colombia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 Milik in panchina - James Rodriguez dal 1' : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Polonia-Colombia, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Obiettivo riscatto per le due formazioni, ko all’esordio in questa rassegna contro il Senegal ed il Giappone. Due sconfitte che bruciano e costringono entrambe le squadre ad ottenere i tre punti. Alla Kazan Arena va in scena un vero e proprio scontro diretto, quindi, chi perde è matematicamente eliminato dalla ...