Milano | la vendita di cannabis light | negozi in crisi dopo i super-incassi

Scaletta dei concerti di Noel Gallagher a Napoli - Roma e Milano dal 21 giugno : biglietti in prevendita : Continua il 21, 22 e 23 giugno la tranche italiana di concerti di Noel Gallagher a Napoli, Roma e Milano: l'ex Oasis con la sua band è approdato in Italia il 19 giugno con un concerto al Teatro Antico di Taormina con lo Stranded on the Earth World Tour, che fa seguito alla pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon? uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records. I Noel Gallagher's High Flying Birds, questo il nome completo ...

Anche i Maneskin a Milano Rocks il 6 settembre con Vaccines e Imagine Dragons : info biglietti in prevendita : Annunciati Anche i Maneskin a Milano Rocks, nel giorno dell'esibizione degli Imagine Dragons. Il collettivo di Damiano David si aggiunge alla line up dell'appendice di Firenze Rocks, che ha preso il via con il grandioso concerto dei Foo Fighters. La serata è quella del 6 settembre, nel giorno degli Imagine Dragons. Ai Maneskin vanno ad aggiungersi Anche i Vaccines, mentre nelle giornate successive sono attesi i The National con i Franz ...

Concerti di Irama nel 2018 da Roma a Milano e Napoli : prezzi di biglietti e pacchetti Plume in prevendita su TicketOne : Vince Amici di Maria De Filippi, annuncia un lungo instore tour promozionale per l'album Plume e parte in tour: i Concerti di Irama in programma per il 2018 sono stati annunciati oggi. Il neo vincitore del programma TV Mediaset, che al serale ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, è pronto a tenere i suoi primi Concerti in Italia. Le date sono state comunicate oggi da Vivo Concerti, l'agenzia di Booking che si occuperà dei ...

Gigi D’Alessio a Milano per Il Concerto del Cuore a settembre : info biglietti in prevendita : Gigi D'Alessio a Milano porterà la sua musica per un appuntamento benefico. L'artista partenopeo sarà infatti protagonista del Concerto del Cuore, che terrà il 29 settembre al Teatro degli Arcimboldi per favorire la ricerca sulle malattie cardiovascolari. L'evento si svolgerà nell'ambito dell Giornata Mondiale del Cuore e sarà condotto da Katia Follesa in compagnia di Angelo Pisani. L'evento andrà a concludere la Campagna di ...

Prezzi dei biglietti per i 5 Seconds Of Summer a Milano : al via la prevendita per tutti i settori e VIP Pack Experience : Aperta la prevendita dei biglietti per i 5 Seconds Of Summer a Milano, di ritorno in Italia il prossimo 17 novembre al Mediolanum Forum di Assago dopo il breve tour di anteprima che li ha portati ad esibirsi al Fabrique di Milano lo scorso 29 marzo. La band australiana rilascerà il nuovo e terzo album di inediti venerdì 15 giugno, anticipato dall'uscita dei singoli Want You Back e Younblood, title-track del disco. A marzo, durante il tour nei ...

Con la biblioteca comunale di Verbania alla SCALA di Milano. Dal 13 giugno apre la prevendita per il Fidelio di Beethoven : Si conclude così la rassegna 2018 di "Con la biblioteca alla SCALA", che ha permesso al pubblico del VCO di assistere ad importanti spettacoli del teatro d'opera più prestigioso del mondo, come il ...

Spandau Ballet in Italia nel 2018 - a Milano - Roma e Padova : prezzi dei biglietti in prevendita : Spandau Ballet in Italia nel 2018 per tre concerti in programma rispettivamente a Milano, Roma e Padova. Saranno tre le serate degli Spandau Ballet in Italia nel 2018, nel mese di ottobre nei club e teatri della penisola. Mertedì 23 ottobre il gruppo sarà a Milano per un concerto al Fabrique, mercoledì 24 ottobre è atteso all'Atlantico Live di Roma e giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti per assistere ai tre ...

Mike Shinoda in Italia nel 2018 - un concerto a Milano Rocks con i Thirty Seconds To Mars : dettagli e biglietti in prevendita : A distanza di un anno dallo show dei Linkin Park, il ritorno di Mike Shinoda in Italia nel 2018: il cofondatore dei Linkin Park sarà in Italia a settembre con un concerto imperdibile per il suo Post Traumatic Tour! Rapper, cantautore, polistrumentista e produttore discografico, oltre che membro dei Linkin Park, Mike Shinoda si esibirà a Milano Rocks il prossimo 8 settembre, all'Area Expo - Experience di Milano. Mike Shinoda si esibirà lo ...

Un nuovo concerto di Michele Bravi a Milano : biglietti in prevendita per Piano B : Un nuovo concerto di Michele Bravi a Milano è in programma per il mini tour Piano B, atteso a novembre in due città italiane. Dopo il sold out doppio registrato per le prime due date annunciate, e previste rispettivamente a Milano e a Roma, un nuovo concerto di Michele Bravi a Milano si aggiunge a fine novembre. Domenica 25 novembre, Michele Bravi a Milano si esibirà al Teatro Principe, per il secondo evento in città. Il nuovo concerto è ...

5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018 - un’unica data a Milano : info e biglietti in prevendita : Un nuovo concerto dei 5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018! A sorpresa la band australiana annuncia una nuova data nel nostro Paese, in programma a novembre! Il gruppo formato da Luke, Ashton, Michael e Calum ha fatto tappa lo scorso marzo al Fabrique di Milano, in occasione del tour che ha anticipato il nuovo progetto discografico. Durante il concerto, la band ha ripercorso le hit passate e ha presentato al pubblico alcuni inediti che ...

Distributori automatici 4.0 a Venditalia Milano : Edizione che celebra 20 anni, quella di Venditalia , la vetrina internazionale per eccellenza del vending che presenta tutte le novità della distribuzione automatica dal 6 al 9 giugno a ...

Snow Patrol in Italia nel 2019 - un unico concerto a Milano : info e biglietti in prevendita : Snow Patrol in Italia nel 2019, per un unico evento in programma al Fabrique di Milano a febbraio del prossimo anno. Sono stati gli Snow Patrol ad annunciare l'evento nella penisola, atteso per il prossimo 11 febbraio al Fabrique. Oggi sono stati comunicati, infatti, 14 nuovi appuntamenti live per il tour europeo di prossimo avvio che farà tappa a Berlino, Monaco, Parigi, Madrid e Lisbona. Tra le città in calendario ce n'è anche una in ...

Lily Allen a Milano nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per l’unico concerto in Italia : Lily Allen a Milano nel 2018 per un unico concerto atteso in Italia quest’anno. La data è quella del 2 dicembre prossimo per una serata al Fabrique di Milano. I biglietti per assistere al concerto di Lily Allen a Milano nel 2018 saranno disponibili in prevendita dalle ore 10,00 di venerdì 8 giugno online su TicketOne.it al prezzo di 25 euro ai quali si aggiungono 3,75 euro di diritti di prevendita per un totale di 28,75 euro. I biglietti ...

I Good Charlotte a Milano nel 2019 - unica data italiana per il nuovo album Generation RX : prezzi dei biglietti in prevendita : Annunciata l'unica data italiana dei Good Charlotte a Milano nel 2019: la band è pronta a ritornare nel nostro Paese per un concerto evento domenica 3 febbraio 2019 all'Alcatraz. Il gruppo dei fratelli Madden sarà nel nostro Paese per presentare il nuovo album di inediti dal titolo Generation RX, la cui uscita è prevista per il 14 settembre. Da metà anni '90, i Good Charlotte si sono affermati come una delle realtà più originali del pop ...