Milano Il 29 giugno la Martesana diventa un grande parco giochi

CESARE CREMONINI - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico - scaletta : bissato il successo di Milano (23 giugno) : CESARE CREMONINI, CONCERTO ROMA: il tour del cantautore bolognese approda allo Stadio Olimpico: orari, biglietti, probabile scaletta e informazioni viabilità.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:35:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 giugno : Nino Di Matteo lo ha detto ieri a Milano : il Viminale ritiene che il magistrato non sia più in pericolo : Dopo 27 anni Tolta la scorta a Ingroia. Di Matteo: “È in pericolo” Sorpresa – A maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm, “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a rischio”. Lui ha risposto, per lasciar traccia del suo dissenso di Gianni Barbacetto S. di Marco Travaglio Mentre il premier Giuseppe Conte ottiene il primo successo internazionale, incassando dalla Merkel la retromarcia di Berlino e Parigi sulla bozza ...

Adidas x Parley : il 29 giugno a Milano "Run for the Oceans" contro l'inquinamento : I runner di tutto il mondo possono iscriversi all'iniziativa e tracciare le proprie sessioni di corsa sulle piattaforme digitali di Runtastic per contribuire a raggiungere un milione di chilometri. ...

Adidas x Parley : il 29 giugno a Milano "Run for the Oceans" contro l'inquinamento : I runner di tutto il mondo possono iscriversi all'iniziativa e tracciare le proprie sessioni di corsa sulle piattaforme digitali di Runtastic per contribuire a raggiungere un milione di chilometri. ...

Scaletta dei concerti di Noel Gallagher a Napoli - Roma e Milano dal 21 giugno : biglietti in prevendita : Continua il 21, 22 e 23 giugno la tranche italiana di concerti di Noel Gallagher a Napoli, Roma e Milano: l'ex Oasis con la sua band è approdato in Italia il 19 giugno con un concerto al Teatro Antico di Taormina con lo Stranded on the Earth World Tour, che fa seguito alla pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon? uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records. I Noel Gallagher's High Flying Birds, questo il nome completo ...

Concerto Shakira Milano 2018/ La potenziale scaletta dell’unica data italiana (21 giugno) : Shakira in Concerto al Mediolanum Forum di Assago per la sua unica data in Italia, ecco la potenziale scaletta dell'artista colombiana e tutte le info del Concerto.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:02:00 GMT)

Milano. Anagrafe : 23 giugno apertura straordinaria del salone di via Larga : In vista delle partenze estive il salone di via Larga a Milano sarà aperto sabato 23 giugno dalle 8:30 alle

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per diritti Lgbt (2) : (AdnKronos) - Tra le novità di questa edizione la 'Pride Square', tre epicentri che creano un vero e proprio village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l'inaugurazione del 'Rainbow Garden', un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla con

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Cesare Cremonini in concerto a Milano/ San Siro : biglietti - prevendite e info mezzi pubblici (20 giugno) : Cesare Cremonini in concerto a Milano oggi, mercoledì 20 giugno 2018, Stadio San Siro: biglietti, prevendite e informazioni mezzi pubblici e servizi aggiuntivi Atm.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:11:00 GMT)

Festa della Musica il 21 giugno all'Aeroporto di Milano Bergamo : Teleborsa, - L'Aeroporto di Milano Bergamo è tra i 22 scali italiani che hanno accolto l'invito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC , e Assaeroporti , aderendo alla Festa della Musica ...

Milano diventa rosa da giugno a dicembre per 70 anni di Lilt : Milano, 19 giu. , askanews, In occasione delle celebrazioni dei 70 anni di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano e del lancio nazionale della quarta tipologia di cioccolato Ruby Chocolate, ...

Festa della Musica il 21 giugno all'Aeroporto di Milano Bergamo : L'Aeroporto di Milano Bergamo è tra i 22 scali italiani che hanno accolto l'invito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC , e Assaeroporti , aderendo alla Festa della Musica 2018 promossa ...

LongTake Interactive Film Festival 2018 - a Milano dal 20 al 24 giugno : Torna, per il secondo anno, il LongTake Interactive Film Festival, manifestazione organizzata a Milano dagli amici del sito LongTake e in corso dal 20 al 24 giugno. Cambia la location (sarà lo Spazio Oberdan) per un Festival che unisce la volontà di portare pellicole ancora inedite nelle sale italiane a quella di mostrare titoli scelti direttamente dal pubblico.