Milano | fermato a un controllo | picchia e morde i poliziotti

Milano - un fermato per l’omicidio del senegalese a Corsico : Un uomo, italiano, è stato fermato durante la notte per l’omicidio del senegalese Assan Diallo ucciso sabato sera a colpi di pistola a Corsico, nell’hinterland milanese. Fabrizio Butà, 47 anni, di origini calabresi ha confessato davanti al pm Christian Barilli. Butà si è presentato spontaneamente ai carabinieri nella tarda serata di ieri e ha raccontato che, all’origine del delitto, vi sarebbero state ripetute molestie da parte del senegalese ...

Milano - FERMATO IMMIGRATO IN CENTRALE CON FUCILE AD ARIA COMPRESSA/ Video - un ferro nero spuntava dai jeans : MILANO, in CENTRALE con FUCILE ad ARIA COMPRESSA, Video, FERMATO senegalese ‘attore’: “Mi sono fatto male”. Nascondeva nella gamba dei jean un FUCILE a canne lunghe(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:32:00 GMT)

Finge di zoppicare invece ha un fucile ad aria compressa nei pantaloni : fermato in stazione Centrale a Milano : Notato da due addetti dell'azienda dei trasporti all'uscita del metrò con una canna di ferro che sbucava da dietro. Denunciato per procurato allarme

Milano - si aggirava in stazione Centrale con un fucile ad aria compressa : fermato un uomo : Notato da due guardie Atm all'uscita del metrò un trentenne straniero è stato poi fermato: con sé aveva un "Winchester" a canne lunghe

Milano - uccide a coltellate la compagna per gelosia : fermato : Roma, 10 giu. , askanews, uccide la compagna a coltellate per gelosia, dopo una notte trascorsa insieme in una discoteca di Milano: fermato per omicidio un 41enne domenicano. Intorno alle 5.50 di ...

Milano - uccide a coltellate la compagna per gelosia : fermato : Roma, 10 giu. , askanews, - uccide la compagna a coltellate per gelosia, dopo una notte trascorsa insieme in una discoteca di Milano: fermato per omicidio un 41enne domenicano.Intorno alle 5.50 di ...

Femminicidio a Milano - Accoltella e uccide la compagna - fermato un dominicano : U na lite per questioni di gelosia degenerata in un omicidio. Sarebbero questo il motivo che ha portato un uomo di origini dominicane ad Accoltellare e uccidere la sua compagna fuori da una discoteca ...

Droga a Milano : arrestati ultrà Milan e steward Inter/Fermato Luca Lucci : rese cieco da un occhio un interista : Milano, arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter per traffico e spaccio di Droga. Blitz porta a 22 arresti in tutto. Le ultime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:08:00 GMT)

Milano - urta specchietto durante un sorpasso - picchiato con mazza da baseball : fermato 64enne : Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver colpito con una mazza da baseball alla testa un 57enne per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e via Selvanesco, a Milano. ...

Milano - urta specchietto durante un sorpasso - picchiato con mazza da baseball : fermato 64enne : Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver colpito con una mazza da baseball alla testa un 57enne per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e via Selvanesco, a Milano. ...

Notte di omicidi a Milano - Fermato un romeno : A ltro passo in avanti nelle indagini sulla Notte di violenze a Milano , quando lo scorso 26 aprile, si erano verificati diversi episodi di criminalità nell'arco di poche ore . A finire in manette un ...

Milano : omicidio in via Padova - fermato 30enne : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Pavia un cittadino romeno di 30 anni, che ha ammesso di essere l'autore dell'omicidio di un connazionale di 43 anni avvenuto il 27 aprile scorso in via Padova a Milano. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona, rapina e tentato omicidio,

Milano : coltiva marijuana in casa dei genitori - fermato giovane pusher (2) : (AdnKronos) - La perquisizione domiciliare a carico del 17enne ha portato al rinvenimento di una decina di dosi di marijuana già confezionata per la vendita, pari a oltre 100 grammi di droga, oltre all’occorrente per lo spaccio: due bilancini di precisione, bustine, tritura marijuana, denaro contant

Milano : coltiva marijuana in casa dei genitori - fermato giovane pusher : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Aveva dato vita a un giro di spaccio di marijuana, allestendo un punto di produzione e confezionamento all'interno della casa dove viveva con i genitori. E' accaduto a Rho, comune alle porte di Milano, a un giovane di 17 anni che è stato fermato dalla polizia locale. L'o