Milano | dal sindaco alla banda | un intero paese in pigiama per la festa d' estate

Milano : due latitanti arrestati dalla polizia : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Due cittadini stranieri, colpiti da mandato di cattura europeo per l'estradizione, sono stati arrestati a Milano. La polizia ha bloccato un cittadino peruviano 30enne e un francese di 76 anni a seguito della segnalazione telematica 'Alert Alloggiati', la comunicazione t

Milano - salvato dalle acque del Naviglio Grande : è gravissimo : Un uomo tra i 40 e i 50 anni è stato recuperato sabato pomeriggio dai vigili del fuoco in gravissime condizioni dalle acque del Naviglio Grande nei pressi di Bernate Ticino, nel Milanese. Dopo essere ...

Ricetta Milano : i preparativi della grande tavolata solidale al Parco Sempione : Oltre 1300 tavoli lungo un percorso di circa 3 chilometri all'interno del Parco Sempione: in mattinata gli ultimi preparativi di Ricetta Milano, la grande tavolata solidale che vede i milanesi condividere il pasto e la festa con i cittadini stranieri LEGGI L'ARTICOLO

Ricetta Milano : al Sempione in migliaia alla tavolata solidale per il pasto dei popoli : L'arrivo dei partecipanti fin dalle prime ore della mattinata per la festa aperta dal sindaco Sala e dall'arcivescovo Delpini, che durerà tutta la giornata

Milano : liceale 18enne esclusa dalla gita scolastica perché ha il diabete : Una ragazza di un liceo di Milano non ha potuto partecipare alla gita scolastica [VIDEO] con la sua classe. Nonostante all'apparenza possa sembrare una vicenda poco significativa, in realta' ciò che ha destato clamore è la motivazione che ha costretto la studentessa a rimanere a casa. Infatti, siccome è affetta da diabete mellito di tipo 1, nessun insegnante si sarebbe assunto la responsabilita' di somministrarle il farmaco salvavita in caso di ...

SPINA BIFIDA CURATA NELL'UTERO/ Intervento da record a Milano - ma dal Policlinico trapela cautela : SPINA BIFIDA CURATA NELL'UTERO, a Milano il primo Intervento rivoluzionario d'Europa. Ad annunciarlo è la Fondazione Irccs che sottolinea le operazioni di due feti alla 25ma settimana.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Milano - uomo accoltellato all’addome : muore in ospedale : Milano, uomo accoltellato all’addome: muore in ospedale Milano, uomo accoltellato all’addome: muore in ospedale Continua a leggere L'articolo Milano, uomo accoltellato all’addome: muore in ospedale proviene da NewsGo.

Scaletta dei concerti di Noel Gallagher a Napoli - Roma e Milano dal 21 giugno : biglietti in prevendita : Continua il 21, 22 e 23 giugno la tranche italiana di concerti di Noel Gallagher a Napoli, Roma e Milano: l'ex Oasis con la sua band è approdato in Italia il 19 giugno con un concerto al Teatro Antico di Taormina con lo Stranded on the Earth World Tour, che fa seguito alla pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon? uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records. I Noel Gallagher's High Flying Birds, questo il nome completo ...

Rubano i cavi dalla ferrovia : circolazione dei treni in tilt sulla linea Milano-Lecco : Approfondimenti Ritardi dei treni: a luglio su ventiquattro linee si risparmia il 30% 19 giugno 2018 treni: circolazione in tilt per un guasto tra Lierna e Varenna. Attivati i bus sostitutivi 18 ...

LongTake Interactive Film Festival 2018 - a Milano dal 20 al 24 giugno : Torna, per il secondo anno, il LongTake Interactive Film Festival, manifestazione organizzata a Milano dagli amici del sito LongTake e in corso dal 20 al 24 giugno. Cambia la location (sarà lo Spazio Oberdan) per un Festival che unisce la volontà di portare pellicole ancora inedite nelle sale italiane a quella di mostrare titoli scelti direttamente dal pubblico.

Un premio Nobel e una Fields medal per i 20 anni di Milano-Bicocca : Venerdì 22 giugno doppio appuntamento all’Università di Milano-Bicocca con due star dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Due iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo. Primo appuntamento alle ore 10, presso l’Auditorium “G. Martinotti” dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U9, Via Vizzola 5, Milano), dove l’economista Robert Engle terrà una lectio dal titolo “A Financial ...

Estate Milano 2018. Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico : Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico di Milano per far vivere durante i mesi estivi la piazza Leonardo da Vinci.

Mario Mattei arriva alla Milano Art Gallery con la sua arte dal 14 al 28 settembre : 3 Con L’arte della Quarta Dimensione Mario Mattei giunge finalmente alla Milano Art Gallery dal 14 al 28 settembre 2018. Il vernissage della personale, previsto per venerdì 14 settembre alle 18, si terra' in via Alessi 11, nella storica galleria milanese che esiste da oltre cinquant’anni. Sede di riferimento del Maurizio Costanzo Show, Milano Art Gallery ha visto un giovane Vittorio Sgarbi dare consigli sull’acquisto di opere ...

Inediti - capolavori e grandi omaggi - ecco il Liff 2018 : a Milano dal 20 al 24 giugno : Dopo l’esordio dello scorso anno, il LongTake interactive film festival torna ad animare l’estate di Milano. Dal 20 al 24 giugno, infatti, le sale dello Spazio Oberdan di Milano ospiteranno la seconda edizione della kermesse cinematografica ideata e realizzata da LongTake in collaborazione con Cineteca italiana e con il patrocinio del Comune di Milano. Cinque giorni di Cinema capace di sedurre anche il più pretenzioso degli appassionati con un ...