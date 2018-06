Milan | pessimismo per la sentenza Uefa | si va verso una super stangata!

sportfair

: Milan e la sentenza Uefa, il pessimismo sale: due anni fuori dall'Europa? - - violanews : Milan e la sentenza Uefa, il pessimismo sale: due anni fuori dall'Europa? - - KaLopomo : Siamo indietro...passi avanti...filtra pessimismo...c'è ottimismo....noi abbiamo detto il nome...no siamo stati noi… - ale_mansi : @LucaParry85 A Milan TV personalmente non credo molto, dalla società filtra pessimismo da 2/3 settimane, nulla di n… -

(Di domenica 24 giugno 2018)in ansia per la decisione dell’in merito alla partecipazione alle coppe, si profila una dura batosta per il club di Yonghong Li Ilattende con ansia di conoscere ladell’in merito alla ben nota questione economica rossonera. Le ultime indiscrezioni trapelate, parlano di una possibile batosta in arrivo per il club di proprietà (forse ancora per poco) di Yonghong Li. Secondo la ‘rosea’ infatti, l’avrebbe in serbo una stangata: due anni fuori da ogni competizione europea e 30 milioni di euro di multa. Sarebbe un colpo durissimo per ilche, oltre a perdere appeal senza le coppe, perderebbe anche notevoli introiti economici.dunque in merito alla, con Fassone che sta già preparando il ricorso al Tas di Losanna. Al Tribunale arbitrale dello sport ilconta di presentarsi già col nuovo assetto ...