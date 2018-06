Milan Per l’acquisto spunta Rocco Commisso patron dei NY Cosmos

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

Commisso in pole per l'acquisto del Milan : è un 'fedele tifoso della Juventus fin da piccolo' : Appena un anno fa , 13 maggio 2017, rilasciava un'intervista al sito 'We the Italians', dedicato al mondo degli italo-americani, e dichiarava, a riguardo di un possibile ingresso nel mondo del calcio ...

Milan - pessimismo per la sentenza Uefa : si va verso una super stangata! : Milan in ansia per la decisione dell’Uefa in merito alla partecipazione alle coppe, si profila una dura batosta per il club di Yonghong Li Il Milan attende con ansia di conoscere la sentenza dell’Uefa in merito alla ben nota questione economica rossonera. Le ultime indiscrezioni trapelate, parlano di una possibile batosta in arrivo per il club di proprietà (forse ancora per poco) di Yonghong Li. Secondo la ‘rosea’ ...

Milano - la vendita di cannabis light : negozi in crisi dopo i super-incassi : Sconcerto, preoccupazione, telefonate ed email dei clienti che chiedono spiegazioni. Nelle centinaia di shop di cannabis light che hanno aperto negli ultimi mesi, sono giorni intensi da quando è ...

Milano a favore delle persone intersex : È stata presentata a Palazzo Marino la campagna “Io sono intersex”. Patrocinata dal Comune di Milano è organizzata dall’Associazione Radicale

In 10mila a Milano per la tavolata multietnica al parco Sempione : Oltre 10mila persone hanno partecipato, sabato 23 giugno 2018, alla tavolata multietnica organizzata al parco Sempione del capoluogo lombardo nell'ambito dell'inziativa del "Comitato insieme senza muri", in collaborazione con l'...

Milan - SENTENZA UEFA : FUORI DALLE COPPE?/ Ultime notizie : non solo Ricketts - 4 nomi per un mister X : MILAN, lunedì SENTENZA UEFA: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Pearl Jam a Milano - la moglie di Eddie Vedder risponde a Melania. Sulla giacca scrive 'A noi interessa - perché a te no ' : Fuori programma a Milano durante il concerto dei Pearl Jam. Jill McCormick, moglie di Eddie Vedder, è stata invitata a salire sul palco dal cantante della band per festeggiare l'anniversario del loro ...

Migranti : Pollastrini - Milano laboratorio di idee per il Paese : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - "Da Milano parte l'altro cammino, quello della mescolanza e dell'apertura. Possiamo essere un grande laboratorio per il Paese per un'alternativa fatta di idee concretezza. Lo vogliamo fare all'insegna di 'mai vantarsi e dare sempre un po' di sè". Lo afferma la vicepresi

Morti sul lavoro - manifestazione Ugl a Milano : 1029 sagome bianche in piazza Duomo per ricordare le vittime del 2017 : Si chiama “Lavorare per vivere” l’iniziativa del sindacato Ugl (Unione generale del lavoro) organizzata a Milano in memoria delle Morti bianche. Per l’occasione sono state installate in piazza Duomo 1029 sagome di cartone riciclato, lo stesso numero delle vittime sul lavoro del 2017. Il segretario di Ugl Paolo Capone, presente alla manifestazione,ha sottolineato la necessità di “più controlli e meno ...

Milano - tavolata multietnica di quasi 3 chilometri con oltre 10mila persone : “L’accoglienza è irrinunciabile” – FOTO : Diecimila persone, una tavolata “del mondo” lunga oltre 2,7 chilometri attraverso i viali interni del Parco Sempione a Milano. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalle associazioni, è stata voluta per ribadire la volontà della città ad accogliere e integrare. A Ricetta Milano, così si chiama il grande pranzo, l’idea è quella di “far sedere a tavola tutta la città e tutti i suoi ingredienti che ...

Migranti : Sala - accoglienza irrinunciabile per Milano : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Milano vuole essere partecipe e protagonista della scena internazionale, non con le sbruffonate, con atteggiamento sbagliati, ma con i fatti: l’accoglienza è irrinunciabile per noi come sono irrinunciabili regole, leggi e strumenti”. Così il sindaco Giuseppe Sala, in un passaggio del suo intervento alla manifestazione ‘Ricetta Milano” al parco Sempione, “Quindi come sindaco ...