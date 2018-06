Milan | appello sui social | Uefa | ci aspettiamo un giudizio equo

Milan - attesa per la sentenza Uefa. Il futuro tra l'appello al Tas e la caccia al nuovo socio : Il futuro del Milan in Europa League è appeso a un filo sottile, sottilissimo. Tra oggi e domani , al massimo lunedì, l'Uefa emetterà il suo verdetto: l'esclusione dei rossoneri dalle coppe ...

Dairis Bertans - appello su Twitter dopo il trofeo rubato/ La guardia dell'Olimpia Milano : “Chi lo ritrova..." : Dairis Bertans, appello su Twitter dopo il trofeo rubato. La guardia dell'Olimpia Milano: “A chi lo ritrova regalo la mia maglia numero 45". Il trofeo personale, sottrattogli a Trento(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:36:00 GMT)

Terrorismo - confermati in appello a Milano 9 anni per Fatima : fu la prima foreign fighter italiana : Scomparsa in Siria nel 2014 dove era andata a combattere con l'Isis. L'accusa: il suo era un "fanatismo convinto" e aveva avuto un "ruolo fortissimo" nel convincere i suoi familiari a sposare la causa

Terrorismo - Corte d'appello di Milano conferma 9 anni per Fatima : Il suo era un "fanatismo convinto" ed aveva avuto un "ruolo fortissimo" nel convincere i suoi familiari, madre, padre, entrambi morti, e sorella a partire per la Siria per raggiungere i territori dell'Isis

Milano : uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – La corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 18 anni di carcere per Luigi Messina che il 15 gennaio 2017 ha ucciso la moglie Rossana Belvisi, 50 anni, con 29 coltellate. Una conferma che ha scongiurato la richiesta a una condanna più lieve (12 anni) proposta dalla difesa dell’imputato, sostenendo che l’ex guardia giurata di 53 anni ha collaborato alle indagini. ...

Milano : uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere (2) : (AdnKronos) - Fuori dal tribunale di Milano, decine di donne hanno dato vita a un presidio di solidarietà nei confronti della vittima e della figlia: "Siamo tutti Rossana", i cartelloni mostrati ai passanti per chiedere pene più severe per i femminicidi. "E' stata una manifestazione simbolica import

Milano : uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - La corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a 18 anni di carcere per Luigi Messina che il 15 gennaio 2017 ha ucciso la moglie Rossana Belvisi, 50 anni, con 29 coltellate. Una conferma che ha scongiurato la richiesta a una condanna più lieve (12 anni)

Caso Uva - la sorella Lucia : "risarcimento simbolico di 4 euro"/ Milano - processo d'Appello : "Via le divise" : Caso Uva, la sorella Lucia avanza una nuova richiesta di risarcimento simbolico nel processo di secondo grado a Milano poi chiede che gli imputati si spoglino delle divise.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:52:00 GMT)