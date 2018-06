Migranti | vertice Ue al via a Bruxelles Conte | Superare regolamento di Dublino

Migranti - ecco la proposta italiana al vertice di Bruxelles : Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l'edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello ...

Migranti - proposta italiana 1° punto al vertice Ue : ‘Superare totalmente Dublino’ Merkel : ‘Trovare accordi bi-trilaterali’ : Una pluralità di posizioni, proposte, interessi spesso contrastanti. Praticamente inesistenti le probabilità di uscire con un accordo a 16, quanti sono i Paesi che prendono parte al vertice. Dopo giorni di scambi di accuse – in special modo tra Italia, Francia, Spagna e Malta – riuniti a Bruxelles nel summit patrocinato da Angela Merkel e Jean-Claude Juncker per trovare un’intesa in vista del Consiglio Ue del 28 e 29 giugno, i ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : “Superare completamente regolamento di Dublino” : La proposta del premier Conte, che si articola in 10 punti, è quella di puntare a una "politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino". L'Italia ha chiesto inoltre centri di smistamento Ue in Africa, che facciano da prescreening per i richiedenti asilo.Continua a leggere

Migranti - Conte al mini-vertice di Bruxelles : “Centri di accoglienza in più Paesi europei ” : Su ricollocamenti e hotspot in Italia il governo non farà nessun passo indietro, e, se necessario, andrà allo scontro. È un’Italia con «l’elmetto» quella che Giuseppe Conte porta al mini-summit di Bruxelles. La proposta italiana (che è intitolata «Strategia europea multilivello») si basa su «6 premesse e 10 obiettivi ed è mirata a proporre una p...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles «Radicale cambio di approccio al tema» : Il premier spagnolo Sanchez: Italia anti-europea ed egoista, ma è stata lasciata sola. Lite tra Macron e Salvini. Il francese: «Non c’è emergenza migratoria». Il leghista: «Arrogante»

Vertice Ue - il premier Conte : “Proposta italiana sui Migranti mira a superare regolamento di Dublino” : “Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova basata su un nuovo paradigma di soluzione dei problemi della migrazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al mini-Vertice di Bruxelles sui migranti. “La proposta si chiama European multilevel strategy for migration ed è articolata da sei premesse e 10 obiettivi” L'articolo Vertice Ue, il premier Conte: ...

Migranti - oggi il vertice di 16 leader Ue. Malta : da Italia disumanità | : Sul tema è scontro aperto tra la Francia e l'Italia. Al botta e risposta tra Macron-Salvini e Di Maio si aggiunge la stoccata del premier spagnolo Sanchez che a El País definisce "egoista" il governo ...

